जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन पर गिरी गाज, आरसीए एडहॉक कमेटी ने की डीसीए की मान्यता रद्द

डीसीए के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार की ओर से गठित एडहॉक समिति में सदस्य स्वरूप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसका निर्वहन मैं आज भी पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी से कर रहा हूं। ऐसे में संयोजक दीनदयाल कुमावत की ओर से लिए गए गलत निर्णयों और भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यप्रणाली के विरुद्ध चार सदस्य पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। वहीं सोमवार को एडहॉक समिति के कन्वीनर डीडी कुमावत की ओर से जोधपुर डीसीए की मान्यता रद्द करने की घोषणा की गई है, जो पूर्णतया असंवैधानिक है। जिला क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द करने का अधिकार कन्वीनर के पास नहीं है। वहीं बताया कि खेल नीति और आरसीए के संविधान के अनुसार जोधपुर जिला क्रिकेट संघ भी पूर्ण मान्यता प्राप्त एवं वैध है।