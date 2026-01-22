Rajasthan News: सांवरिया सेठ जाने की तैयारी में खड़े 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा, मारवाड़ के चर्चित हत्याकांड में है मुख्य आरोपी

आरोपी राजूराम। Photo- Patrika
जोधपुर। फायरिंग व गाड़ी को टक्कर मारकर जानलेवा हमला व गाड़ी को आग लगाने के मामले में 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने शताब्दी सर्कल के पास से पकड़ लिया।
साढ़े तीन महीने से फरार आरोपी सांवरिया सेठ मंदिर जाने के लिए जोधपुर में पाली हाईवे पर शताब्दी सर्कल के पास खड़ा था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि फलोदी जिले में पीलवा गांव निवासी राजूराम उर्फ राजू को पकड़ा गया है।
पूछताछ के बाद उसे लोहावट थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। जिसे गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। वह गत वर्ष 11 अक्टूबर को लोहावट थाने में दर्ज जानलेवा हमला व फायरिंग और गाड़ी में आग लगाने के मामले में फरार था।
फतेहसागर निवासी श्रवण कुमार पुत्र भल्लूराम बिश्नोई ने उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि राजूराम को अंदेशा था कि श्रवण उसके संबंध में पुलिस को सूचनाएं देता है।
ऐसे में राजू, भाई मदन व 15-16 जनों ने गत 10 अक्टूबर को बोलेरो कैम्पर से पीलवा जा रहे श्रवण की गाड़ी को फतेहसागर पंचायत के पास रोक लिया था। उस पर फायरिंग कर दी गई थी।
साथ ही गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। इतना ही नहीं, उसका पीछा कर दुबारा फायरिंग भी की गई थी। एक गोली उसके घुटने को छूने के बाद पेट चीरकर निकल गई थी।
गाड़ी को भी आग लगा दिया गया था। आरोपी राजूराम फरार हो गया था। उसे 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था।
इस बीच, एजीटीएफ के कांस्टेबल सुनील को सूचना मिली कि कुछ बदमाश सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। वांछित राजूराम भी इनके साथ जा सकता है और वह शताब्दी सर्कल के पास खड़ा दोस्तों का इंतजार कर रहा है।
इस पर एजीटीएफ के उपाधीक्षक फूलचंद, एएसआइ राकेश जाखड़, कांस्टेबल मानाराम व सुमेरसिंह ने तलाश के बाद शताब्दी सर्कल के पास खड़े पीलवा गांव निवासी राजूराम उर्फ राजू को पकड़ लिया।
राजू मांजू ने 007 गैंग बनाई थी। गुर्गों ने हथियार लहराने के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सनसनी फैलाई थी। वर्तमान में राजूराम ही गिरोह का मुख्य सरगना है।
उस पर हत्या के प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार, वाहन जलाने, एनडीपीएस एक्ट आदि के 48 मामले दर्ज हैं। वह लोहावट थाने का हिस्ट्रीशीटर है।
आरोपी राजूराम चू में फायरिंग व चर्चित हनुमान साईं हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है। हत्या के बाद भड़के जातीय संघर्ष में दो दर्जन से अधिक मकान जला दिए गए थे।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग