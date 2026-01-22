22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan News: सांवरिया सेठ जाने की तैयारी में खड़े 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा, मारवाड़ के चर्चित हत्याकांड में है मुख्य आरोपी

Jodhpur Crime: इनामी हिस्ट्रीशीटर राजूराम उर्फ राजू को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने जोधपुर में पाली हाईवे पर शताब्दी सर्कल के के पास से पकड़ लिया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 22, 2026

आरोपी राजूराम

आरोपी राजूराम। Photo- Patrika

जोधपुर। फायरिंग व गाड़ी को टक्कर मारकर जानलेवा हमला व गाड़ी को आग लगाने के मामले में 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने शताब्दी सर्कल के पास से पकड़ लिया।

साढ़े तीन महीने से फरार आरोपी सांवरिया सेठ मंदिर जाने के लिए जोधपुर में पाली हाईवे पर शताब्दी सर्कल के पास खड़ा था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि फलोदी जिले में पीलवा गांव निवासी राजूराम उर्फ राजू को पकड़ा गया है।

पूछताछ के बाद उसे लोहावट थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। जिसे गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। वह गत वर्ष 11 अक्टूबर को लोहावट थाने में दर्ज जानलेवा हमला व फायरिंग और गाड़ी में आग लगाने के मामले में फरार था।

फतेहसागर निवासी श्रवण कुमार पुत्र भल्लूराम बिश्नोई ने उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि राजूराम को अंदेशा था कि श्रवण उसके संबंध में पुलिस को सूचनाएं देता है।

ऐसे में राजू, भाई मदन व 15-16 जनों ने गत 10 अक्टूबर को बोलेरो कैम्पर से पीलवा जा रहे श्रवण की गाड़ी को फतेहसागर पंचायत के पास रोक लिया था। उस पर फायरिंग कर दी गई थी।

साथ ही गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। इतना ही नहीं, उसका पीछा कर दुबारा फायरिंग भी की गई थी। एक गोली उसके घुटने को छूने के बाद पेट चीरकर निकल गई थी।

गाड़ी को भी आग लगा दिया गया था। आरोपी राजूराम फरार हो गया था। उसे 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था।

मंदिर जाने को दोस्तों का इंतजार करते पकड़ा

इस बीच, एजीटीएफ के कांस्टेबल सुनील को सूचना मिली कि कुछ बदमाश सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। वांछित राजूराम भी इनके साथ जा सकता है और वह शताब्दी सर्कल के पास खड़ा दोस्तों का इंतजार कर रहा है।

इस पर एजीटीएफ के उपाधीक्षक फूलचंद, एएसआइ राकेश जाखड़, कांस्टेबल मानाराम व सुमेरसिंह ने तलाश के बाद शताब्दी सर्कल के पास खड़े पीलवा गांव निवासी राजूराम उर्फ राजू को पकड़ लिया।

आरोपी पर 48 एफआइआर दर्ज

राजू मांजू ने 007 गैंग बनाई थी। गुर्गों ने हथियार लहराने के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सनसनी फैलाई थी। वर्तमान में राजूराम ही गिरोह का मुख्य सरगना है।

उस पर हत्या के प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार, वाहन जलाने, एनडीपीएस एक्ट आदि के 48 मामले दर्ज हैं। वह लोहावट थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

आरोपी राजूराम चू में फायरिंग व चर्चित हनुमान साईं हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है। हत्या के बाद भड़के जातीय संघर्ष में दो दर्जन से अधिक मकान जला दिए गए थे।

ये भी पढ़ें

Ravindra Singh Bhati: रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से की यह डिमांड, पूरी हो तो सैकड़ों गांवों को मिले लाभ
बाड़मेर
ravindra singh bhati

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 07:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan News: सांवरिया सेठ जाने की तैयारी में खड़े 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा, मारवाड़ के चर्चित हत्याकांड में है मुख्य आरोपी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan HC: पीड़ित की तस्वीरें देखकर कोर्ट ने कहा- यह जानवरों जैसा सुलूक, प्रतापगढ़ के SHO को हटाने का आदेश

Serious allegations against Pratapgarh SHO, Pratapgarh SHO assaulted a youth, Rajasthan High Court, प्रतापगढ़ के SHO, प्रतापगढ़ के SHO पर गंभीर आरोप, युवक से मारपीट, राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर

Rajasthan Crime: जोधपुर जिले के इस गांव में 8 माह बाद मौत का सीन रिक्रिएट, समान कद-वजन का पुतला कुएं में गिराया, जानिए पूरा मामला

jodhpur crime news
जोधपुर

‘मियां-बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी’ कहकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

Rajasthan High Court
जोधपुर

भारत-ईयू ट्रेड डील बनेगी संजीवनी, मुक्त व्यापार समझौता होगा ट्रम्प टैरिफ से जूझते निर्यात की उम्मीद

जोधपुर

Silver Rate Today: एक दिन में इतने रुपए सस्ती हो गई चांदी, सोने में 6500 की तेजी, जानिए कीमत

Gold price, 21 January gold price, silver price, 21 January silver price, gold-silver price, silver cheap, gold expensive, सोना कीमत, 21 जनवरी 2026 सोना कीमत, चांदी कीमत, 21 जनवरी 2026 चांदी कीमत, सोना-चांदी कीमत, चांदी सस्ती, सोना महंगा
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.