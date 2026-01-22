Rajasthan News: सांवरिया सेठ जाने की तैयारी में खड़े 25 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा, मारवाड़ के चर्चित हत्याकांड में है मुख्य आरोपी

साढ़े तीन महीने से फरार आरोपी सांवरिया सेठ मंदिर जाने के लिए जोधपुर में पाली हाईवे पर शताब्दी सर्कल के पास खड़ा था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि फलोदी जिले में पीलवा गांव निवासी राजूराम उर्फ राजू को पकड़ा गया है।