Jodhpur: जंगल से आया खतरा: रहस्यमयी जानवर के हमले से दहशत, 10 घायल, क्या है पूरा मामला?

वहीं इसी बीच रविवार रात्रि के समय हाइवे पर मृत अवस्था में भेड़िया मिलने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अज्ञात जानवर जो हमला कर रहा है उसकी मौत हो गई है लेकिन इसके दूसरी दिन ही भेड़िया जैसा दिखने वाला जानवर ने एक और व्यक्ति पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले का व्यक्ति ने वीडियो भी बनाया जिसमें अज्ञात जानवर दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों, वन्य जीव बचाव दल उड़नदस्ता और लूणी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात जानवर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया।