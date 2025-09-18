Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur Firing : भांजे ने ननिहाल में दागी छह गोलियां, ट्रक पर लगी

- बाइक पर बैठे भांजे ने पिस्तौल निकाल गोलियां चलाईं और फिर भागा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जोधपुर

Vikas Choudhary

Sep 18, 2025

मामा के घर गोलियां चलाता बाइक सवार भांजे का सीसीटीवी फुटेज।

जोधपुर.

सूरसागरथानान्तर्गतगेंवा बाइपास क्षेत्र के कनावतों का बास में लेन-देन के विवाद में गुरुवार देर शाम भांजे ने मामा के घर (ननिहाल) में फायरिंग कर दहशत फैला दी। उसने 5-6 गोलियां चलाईं, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। एक गोली बाहर खड़े ट्रक पर लगी। आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। पिछले 36 दिनों में शहर में फायरिंग की चौथी वारदात है।

पुलिस ने बताया कि कनावतों का बास निवासी अमरसिंह व खेमे का कुआं निवासी उनके भांजे जितेन्द्र पुत्र हीरालाल टाक में लम्बे समय से लेन-देन का विवाद है। शाह 6.29 बजे जितेन्द्र मोटरसाइकिल लेकर अपने ननिहाल पहुंचा। ममेरा भाई पंकज मकान के बाहर खड़े ट्रक की सफाई कर रहा था। बाइक खड़ी कर हेलमेट पहने हुए ही भांजा जितेन्द्र मकान में गया और 22 सैकण्ड रुकने के बाद वह बाहर आ गया। वह बाइक पर सवार हुआ। कुछ ही देर में पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध ट्रक की तरफ तीन और मकान की तरफ तीन गोलियां चला दी। फिर वो बाइक स्टार्ट कर वहां से चला गया।

ट्रक में पंकज मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि पंकज या अन्य किसी को गोली नहीं लगी। एक-दो गोली ट्रक के आगे वाले हिस्से पर लगी। पंकज ने घरवालों को अवगत कराया। फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल बुलाकर मोके से साक्ष्य संकलन करवाए गए। आरोपी जितेन्द्र को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गईं हैं। देर रात तक वह पकड़ा नहीं जा सका।

डीसीपी (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल का कहना है कि जितेन्द्र व मामा के बीच लेन-देन का विवाद चल रहा है। पंकज की तरफ से मामला दर्ज किया गया है। तीन फायर किए हैं। यह खाली खोल जब्त किए गए हैं। आरोपी की तलाश की जा रही है।

23 सैकण्ड में चलाईं छह गोलियां, तीन खोल मिले

फायरिंग की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जितेन्द्र ने महज 23 सैकण्ड में छह गोलियां चलाईं। तीन गोली ट्रक में मौजूद पंकज की तरफ और तीन गोलियां मकान के गेट की तरफ दागी। गनीमत रही कि कोई भी चोटिल नहीं हुआ। मौके से पुलिस को तीन खाली खोल मिले हैं।

Published on:

18 Sept 2025 11:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Firing : भांजे ने ननिहाल में दागी छह गोलियां, ट्रक पर लगी

