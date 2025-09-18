Jodhpur Firing : भांजे ने ननिहाल में दागी छह गोलियां, ट्रक पर लगी

पुलिस ने बताया कि कनावतों का बास निवासी अमरसिंह व खेमे का कुआं निवासी उनके भांजे जितेन्द्र पुत्र हीरालाल टाक में लम्बे समय से लेन-देन का विवाद है। शाह 6.29 बजे जितेन्द्र मोटरसाइकिल लेकर अपने ननिहाल पहुंचा। ममेरा भाई पंकज मकान के बाहर खड़े ट्रक की सफाई कर रहा था। बाइक खड़ी कर हेलमेट पहने हुए ही भांजा जितेन्द्र मकान में गया और 22 सैकण्ड रुकने के बाद वह बाहर आ गया। वह बाइक पर सवार हुआ। कुछ ही देर में पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध ट्रक की तरफ तीन और मकान की तरफ तीन गोलियां चला दी। फिर वो बाइक स्टार्ट कर वहां से चला गया।