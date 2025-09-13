घर बैठे भेजें पार्सल-स्पीड पोस्ट और मनीऑर्डर, डाक विभाग की नई सुविधा से जानें कैसे और कितना लगेगा शुल्क?

जोधपुर: अब तक डाकिया आपको घर पर डाक पहुंचाने का काम करता था। लेकिन अब डाकिए ने आपके घर से डाक लेने का भी काम शुरू कर दिया है। यानी वह आपके घर आकर स्पीड पोस्ट और पार्सल सहित अन्य आर्टिकल ले जाएगा।
बता दें कि यह सुविधा इसी महीने से जोधपुर सहित देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू हो गई है। अगर आपका आर्टिकल 500 रुपए से कम का है तो डाकिया सर्विस चार्ज के रूप में केवल 50 रुपए लेगा। पांच सौ रुपए या उससे अधिक का आर्टिकल फ्री में ले जाएगा।
डाक विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां मुख्य पेज पर ऑनलाइन सर्विस को सेलेक्ट करके फीचर्ड और फिर सेल्फ सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना होगा। सेल्फ सर्विस पोर्टल पर अपने नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल और पता डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे आपकी कस्टमर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जनरेट होगा। आप कस्टमर आईडी और लॉगिन पासवर्ड से सेल्फ सर्विस पोर्टल को खोल सकेंगे।
डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए IT 2.0 यानी एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) 2.0 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया है। इसके जरिए ग्राहकों को अब बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की जानकारी रियल टाइम SMS से मिलेगी। डाकिया जीपीएस से ट्रैक होगा और पार्सल की डिलीवरी ओटीपी आधारित होगी। साथ ही यूपीआई और क्यूआर कोड से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।
बता दें कि नए सिस्टम में 10 अंकों का DigiPIN भी जारी किया गया है, जिससे गलत पते या डिलीवरी की संभावना काफी कम होगी। पुराने अलग-अलग सॉफ्टवेयर को मिलाकर यह एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसे मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है।
हालांकि, लागू होने के शुरुआती दिनों में कई डाकघरों में सर्वर स्लो रहने और हार्डवेयर की दिक्कतों से ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ी। कतारों में लंबा इंतजार करना पड़ा और रसीद छपाई जैसे कामों में देरी हुई। विभाग का कहना है कि जल्द ही तकनीकी खामियों को दूर कर सेवा को और तेज और आसान बनाया जाएगा।