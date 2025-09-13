घर बैठे भेजें पार्सल-स्पीड पोस्ट और मनीऑर्डर, डाक विभाग की नई सुविधा से जानें कैसे और कितना लगेगा शुल्क?



डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए IT 2.0 यानी एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) 2.0 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया है। इसके जरिए ग्राहकों को अब बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की जानकारी रियल टाइम SMS से मिलेगी। डाकिया जीपीएस से ट्रैक होगा और पार्सल की डिलीवरी ओटीपी आधारित होगी। साथ ही यूपीआई और क्यूआर कोड से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।