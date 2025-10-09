Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड ! शिक्षा रैंकिंग में सबसे नीचे, जानिए किस जिले ने मारी बाजी

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे शिक्षक अभाव, विद्यालयों की उपस्थिति में गिरावट, आधारभूत ढांचे की कमी और ब्लॉक स्तर पर निगरानी तंत्र की कमजोरी मुख्य कारण हैं।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 09, 2025

district education ranking

एआई तस्वीर

जोधपुर। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से सितंबर 2025 के लिए जारी नवीनतम जिला शिक्षा रैंकिंग में जोधपुर को प्रदेश के 41 जिलों में अंतिम स्थान मिला है। वहीं चूरू जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट राज्य के सभी जिलों के स्कूल शिक्षा प्रदर्शन, संसाधनों और प्रशासनिक प्रबंधन की स्थिति का समग्र मूल्यांकन करती है।

रिपोर्ट के अनुसार चूरू ने 55 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पाया, जबकि जोधपुर मात्र 24.40 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। जोधपुर के कई ब्लॉकों मसलन पीपाड़ सिटी (23.89 अंक), बालेसर (25.56), भोपालगढ़ (25.11), केरू (26.33), और जोधपुर सिटी (22.95) ने बेहद कमजोर प्रदर्शन किया। यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब जोधपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे शिक्षक अभाव, विद्यालयों की उपस्थिति में गिरावट, आधारभूत ढांचे की कमी और ब्लॉक स्तर पर निगरानी तंत्र की कमजोरी मुख्य कारण हैं। कई ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशालाओं और खेल संसाधनों की कमी भी रैंकिंग पर असर डाल रही है।

सुधार के लिए अभियान की जरूरत

स्थानीय शिक्षाविदों का कहना है कि जोधपुर की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर ब्लॉकवार समीक्षा और प्रोत्साहन आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। राज्य की औसत रैंकिंग 45.61 अंक रही, जो दर्शाती है कि जोधपुर औसत से लगभग आधे अंक नीचे है। गौरतलब है कि इस रैकिंग के लिए सभी डाटा की फीडिंग ऑनलाइन होती है। जोधपुर लम्बे समय से पिछली सरकार के कार्यकाल के शिक्षक और कार्मिक जमे हुए हैं जो कभी भी तबादले की आशंका में काम को लेकर सक्रिय नहीं है।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: लोडिंग गाड़ी और बाइक की भिड़ंत, दम्पती और पुत्री की मौत, गांव में छाया मातम
दौसा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड ! शिक्षा रैंकिंग में सबसे नीचे, जानिए किस जिले ने मारी बाजी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रमेश रुलानिया मर्डर पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार, बोले- कुचामन के लोगों में खौफ, अपराधियों का एनकाउंटर करो

Hanuman Beniwal
जोधपुर

Jodhpur: CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला, तत्कालीन ITO को 4 साल की सजा, 27 लाख का जुर्माना भी लगाया

ito shailendra bhandari
जोधपुर

Rajasthan: 2 मासूमों की हत्या-रेप केस में आरोपी बरी, फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने सबूतों को माना कमजोर

Rajasthan High Court
जोधपुर

Gold Price Today: नहीं थम रहे सोने के ‘तेवर’, 8 अक्टूबर को हुआ इतना महंगा, जानिए भाव

today gold price
जोधपुर

जोधपुर शहर ने देखा परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम, अंतिम दिन 2500 दीयों से सजा झालरा

Jodhpur Arts Week
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.