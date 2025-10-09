जोधपुर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड ! शिक्षा रैंकिंग में सबसे नीचे, जानिए किस जिले ने मारी बाजी

स्थानीय शिक्षाविदों का कहना है कि जोधपुर की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर ब्लॉकवार समीक्षा और प्रोत्साहन आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। राज्य की औसत रैंकिंग 45.61 अंक रही, जो दर्शाती है कि जोधपुर औसत से लगभग आधे अंक नीचे है। गौरतलब है कि इस रैकिंग के लिए सभी डाटा की फीडिंग ऑनलाइन होती है। जोधपुर लम्बे समय से पिछली सरकार के कार्यकाल के शिक्षक और कार्मिक जमे हुए हैं जो कभी भी तबादले की आशंका में काम को लेकर सक्रिय नहीं है।