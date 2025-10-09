दर्दनाक हादसा: लोडिंग गाड़ी और बाइक की भिड़ंत, दम्पती और पुत्री की मौत, गांव में छाया मातम

फोटो पत्रिका
भांडारेज (दौसा)। दौसा-लालसर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को ढाणी बाग के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। लोडिंग गाड़ी और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक तीन वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार महेंद्र कुमार योगी (36), पत्नी नारंगी देवी (33) और बेटी शिवानी उर्फ किटू (4) व बेटा यश निवासी गोठड़ा गांव से बाइक पर सवार होकर दौसा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान दौसा से सराय की ओर तेज रफ्तार में जा रहे लोडिंग गाड़ी ने सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही भांडारेज पुलिस चौकी प्रभारी पंखीराम मय जाप्ता और सदर थाना पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर भूपसिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय दौसा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महेंद्र, उनकी पत्नी और बेटी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल यश योगी (3) को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया।
हादसे की सूचना मिलते ही गांव गोठड़ा से सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और दौसा-लालसर मार्ग को जाम कर दिया। जाम के चलते दोनों ओर करीब एक किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान दो एम्बुलेंस भी फंस गई, जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों ने रास्ता देकर निकाला। मौके पर पहुंचे उप पुलिस अधीक्षक रवि शर्मा, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह और सदर थानाधिकारी हनुमान सहाय ने लोगों से समझाइश कर करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुलवाया। सीओ रवि शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार मृतक परिवार के आश्रितों को हरसंभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मृतक के चाचा गिर्राज प्रसाद योगी ने बताया कि महेंद्र कुमार अपनी बच्ची को दवा दिलाने के लिए दौसा जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया।
हादसे की खबर मिलते ही गांव गोठड़ा में मातम छा गया। एक ही घर से तीन अर्थियां उठने का दृश्य देखकर गांव का हर व्यक्ति भावुक हो उठा। आसपास के लोग महेंद्र के परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। पूरे गांव का माहौल गमगीन बना हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ ही पलों में खुशहाल परिवार उजड़ गया, मासूम बच्चा बेसुध अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहा है। मृतक महेंद्र योगी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। वह खुद पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था व बड़ा भाई मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है।
