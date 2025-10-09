दर्दनाक हादसा: लोडिंग गाड़ी और बाइक की भिड़ंत, दम्पती और पुत्री की मौत, गांव में छाया मातम

जानकारी के अनुसार महेंद्र कुमार योगी (36), पत्नी नारंगी देवी (33) और बेटी शिवानी उर्फ किटू (4) व बेटा यश निवासी गोठड़ा गांव से बाइक पर सवार होकर दौसा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान दौसा से सराय की ओर तेज रफ्तार में जा रहे लोडिंग गाड़ी ने सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही भांडारेज पुलिस चौकी प्रभारी पंखीराम मय जाप्ता और सदर थाना पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर भूपसिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय दौसा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महेंद्र, उनकी पत्नी और बेटी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल यश योगी (3) को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया।