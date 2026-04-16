Sanwariya Seth temple: राजस्थान के इस जिले में बनेगा सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर, नेपाल से आएंगे पत्थर

इस अवसर पर शंभू पुरोहित, गोविंद चौधरी, मोहन पुरोहित, महेश बैंक, महेश चांदपुर, दिनेश अग्रिका, शिवशंकर जोशी, दीपक चौधरी, गिरिराज हट्टीका, निरंजन जोशी, गिरिराज मीणा, राजेंद्र अग्रवाल, श्याम सोनी, चंद्रशेखर सोनी, मंगेश लामड़ा, संजय उपाध्याय, मुरारी अशोक महान, रामचरण बोहरा, नवीन बोहरा, बनवारी व्यास, प्रकाश सोनी, अनिल आकड़, मोहन माली, दीपक निर्झरना, मदन वैद्य, राजेश वैद्य, दिनेश लिवाली, पवन शर्मा, अजय शर्मा, रोहित पंसारी, शेखर चौधरी, अनिल बुर्जा, मोहन सर्खियां, रामकल्याण उपाध्याय, नवीन कोरका, आशीष जांगिड़, भागचंद जागा, अनुराग शर्मा, तेजसिंह जागा, बाबूलाल बूटिल्या, विनोद सोनी, दीपक जिंद सहित अनेक लोग मौजूद रहे।