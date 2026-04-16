16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Sanwariya Seth temple: राजस्थान के इस जिले में बनेगा सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर, नेपाल से आएंगे पत्थर

Dausa News: दौसा जिले के लालसोट शहर में सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर श्यामपुरा कलां रोड पर राजकीय जिला अस्पताल के पास करीब एक हजार वर्ग गज भूमि में निर्मित होगा।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Apr 16, 2026

Sanwariya Seth temple

सावरियां सेठ मंदिर का प्रस्तावित मॉडल। फोटो: पत्रिका

दौसा/लालसोट। दौसा जिले के लालसोट शहर में सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर श्यामपुरा कलां रोड पर राजकीय जिला अस्पताल के पास करीब एक हजार वर्ग गज भूमि में निर्मित होगा। मंदिर निर्माण के लिए 24 अप्रैल को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति से जुड़े प्रकाश सोनी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट जनसहयोग से पूरा किया जाएगा।

मंदिर की विशेषता यह रहेगी कि इसमें स्थापित की जाने वाली प्रतिमा के लिए नेपाल की पवित्र गंडक नदी से पत्थर लाया जाएगा, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा होने का अनुमान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर बनने से क्षेत्र में धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विधिवत पूजा-अर्चना के बाद आमंत्रण कार्यक्रम आयोजित

शहर के प्रबुद्धजनों व श्रद्धालुओं ने बुधवार को प्रथम पूज्य भगवान गणपति को निमंत्रण दिया। तंबाकू पाड़ा स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद आमंत्रण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सांवरिया सेठ के जयकारे लगाए और आयोजन की सफलता की कामना की।

भूमि पूजन 24 को

आयनि समिति के दीपक चौधरी, शिवशंकर जोशी व दिनेश अग्रिका ने बताया कि 24 अप्रेल को सुबह 10:15 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम हरभावंता आश्रम के संत महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज व निर्झरना काली डूंगरी धाम के महंत अवधेश दास महाराज के सानिध्य में होगा। इसमें कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा मुख्य अतिथि होंगे तथा अध्यक्षता विधायक रामबिलास मीणा करेंगे।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर शंभू पुरोहित, गोविंद चौधरी, मोहन पुरोहित, महेश बैंक, महेश चांदपुर, दिनेश अग्रिका, शिवशंकर जोशी, दीपक चौधरी, गिरिराज हट्टीका, निरंजन जोशी, गिरिराज मीणा, राजेंद्र अग्रवाल, श्याम सोनी, चंद्रशेखर सोनी, मंगेश लामड़ा, संजय उपाध्याय, मुरारी अशोक महान, रामचरण बोहरा, नवीन बोहरा, बनवारी व्यास, प्रकाश सोनी, अनिल आकड़, मोहन माली, दीपक निर्झरना, मदन वैद्य, राजेश वैद्य, दिनेश लिवाली, पवन शर्मा, अजय शर्मा, रोहित पंसारी, शेखर चौधरी, अनिल बुर्जा, मोहन सर्खियां, रामकल्याण उपाध्याय, नवीन कोरका, आशीष जांगिड़, भागचंद जागा, अनुराग शर्मा, तेजसिंह जागा, बाबूलाल बूटिल्या, विनोद सोनी, दीपक जिंद सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेगा 208KM लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, 4 घंटे का सफर मात्र 2 घंटे में होगा पूरा
जयपुर
Rajasthan New Expressway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Sanwariya Seth temple: राजस्थान के इस जिले में बनेगा सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर, नेपाल से आएंगे पत्थर

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rape Case: एसआई ही निकला दरिंदा, 4 साल की नाबालिग से बलात्कार मामले में 20 साल की सजा, ‘खाकी पर दाग लगाया’

Dausa POCSO case, Rajasthan crime news, minor rape case Rajasthan, POCSO court verdict Dausa, police officer convicted Rajasthan, Bhupendra Singh case Dausa, child abuse case Rajasthan, strict punishment POCSO Act, Rajasthan court news, crime against minor Rajasthan, Dausa latest news, Rajasthan judiciary news, police misconduct Rajasthan, POCSO Act judgement Rajasthan, Rajasthan breaking crime news
दौसा

Lpg Gas Crisis: गांवों में दो माह से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप, उपभोक्ता परेशान

lpg gas
दौसा

Rajasthan: टीचर खुद बैसाखी के सहारे, विभाग ने 150KM दूर कर दिया ट्रांसफर; निर्णय से परिवार भी टेंशन में

Third-Grade Teacher Rambhajan Meena
दौसा

मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर: आरती करने जा रही महिला से झपट्टा मार ले गए सोने के टॉप्स, लहूलुहान हालत में फूट-फूटकर रोई

Dausa Mehandipur Balaji Mandir Woman robbed of gold earrings on way to aarti left bleeding breaks down
दौसा

राजस्थान का यह मेगा हाईवे फोरलेन बने तो गांव-कस्बों के हजारों लोगों को मिले फायदा

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.