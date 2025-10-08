शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर हादसा: बजरी वाहन से बचने के चक्कर में पलटी स्कूल बस, छात्रों में मची चीख-पुकार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
शिवाड़ (सवाईमाधोपुर)। बजरी वाहनों से बचने के चक्कर में बुधवार सुबह शिवाड़-ईसरदा स्टेशन मार्ग पर एक निजी विद्यालय की बस पलट गई। इससे बस में सवार छात्र-छात्राओं में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान आठ घायल बच्चों को तुरंत शिवाड़ के अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे टोंक रेफर किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर दिन-रात बजरी से भरे व खाली डंपर और ट्रक एक लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे सड़क का एक हिस्सा बाधित रहता है। सुबह करीब आठ बजे स्कूल बस दूसरी दिशा से आ रहे डंपर को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे नाले में जा गिरी और पलट गई।
हादसे की सूचना मिलते ही चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर जाम लगा दिया और बजरी ट्रकों की आवाजाही रोक दी। उनका कहना था कि तेज रफ्तार और अव्यवस्थित खड़े बजरी वाहन किसी दिन बड़ी जनहानि का कारण बन सकते हैं।
ग्रामीणों ने मांग की कि जब सवाईमाधोपुर जिले में बजरी की कोई लीज नहीं है, तो यहां से बजरी परिवहन बंद किया जाए। साथ ही घायल बच्चों को मुआवजा देने और बजरी वाहनों को ईसरदा से मंडावर होकर निकालने की मांग की गई। अधिकारी वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण करने भी गए, लेकिन देर शाम तक कोई सहमति नहीं बन सकी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर, उपखंड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, थानाधिकारी चौथ का बरवाड़ा और बौंली के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
देर शाम तक समझाइश का दौर चला। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रेमप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने प्रशासन से वार्ता की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। मौके पर प्रेमप्रकाश शर्मा, सुरेंद्र जैन, शम्भू मिश्रा, भरत मीणा उर्फ कबाड़ी, सीताराम गुर्जर, रामभजन विधूड़ी, मनीष गौतम, सरिता विधूड़ी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
