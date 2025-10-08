शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर हादसा: बजरी वाहन से बचने के चक्कर में पलटी स्कूल बस, छात्रों में मची चीख-पुकार

ग्रामीणों ने मांग की कि जब सवाईमाधोपुर जिले में बजरी की कोई लीज नहीं है, तो यहां से बजरी परिवहन बंद किया जाए। साथ ही घायल बच्चों को मुआवजा देने और बजरी वाहनों को ईसरदा से मंडावर होकर निकालने की मांग की गई। अधिकारी वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण करने भी गए, लेकिन देर शाम तक कोई सहमति नहीं बन सकी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर, उपखंड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, थानाधिकारी चौथ का बरवाड़ा और बौंली के अधिकारी मौके पर पहुंचे।