Jodhpur News: कोर्ट से फरार 16 दोषियों का सुराग नहीं, पुलिस को सिर्फ गांव पता, थाने से अनजान

फरार 16 दोषियों को 31 जनवरी 2012 की रात पड़ासला गांव में मकानों पर हमला, आग जलाने और हमला कर आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटिल करने व दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने पर सात-सात साल सजा सुनाई गई थी। फरार होने से इन सभी की परेशानी औश्र बढ़ गई है। एक और एफआइआर में आरोपी तो बनें ही हैं साथ ही साथ यह सभी दोषी फरारी के दौरान सजा के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील नहीं कर सकेंगे।अपील करने के लिए उन्हें पहले गिरफ्तार होना पड़ेगा।