Jodhpur News: रेलवे की बड़ी लापरवाही, एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी दो वंदेभारत ट्रेनें, पैसेंजर्स में मची भगदड़

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी दो वंदेभारत, पत्रिका फोटो
जोधपुर रेलवे स्टेशन पर अक्टूबर माह की पहली ही तारीख को अजीब घटना हो गई। रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते एक ही प्लेटफॉर्म पर दो वंदे भारत ट्रेनें खड़ी हो गई, इसको लेकर यात्री असमंजस में रहे। एक वंदे भारत को साबरमती जाना था। वहीं, दूसरी वंदे भारत को दिल्ली जाना था। ऐसे में, एक ही प्लेटफार्म पर होने से साबरमती जाने वाले कुछ यात्री दिल्ली की तरफ जाने वाली वंदे भारत में, तो दिल्ली जाने वाले कुछ यात्री साबरमती जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। हालांकि बाद में पता चलने पर ट्रेन को रोक कर उसमें सवार कुछ पैसेंजर्स को वापस स्टेशन पर लाकर उन्हे दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया।
जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर बुधवार सुबह दो वंदेभारत ट्रेनें खड़ी हो गई। एक वंदेभारत को साबरमती जाना था तो दूसरी वंदेभारत ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होनी थी। प्लेटफार्म पर ट्रेन डिस्प्ले की गड़बड़ी के चलते ट्रेन में सवार होने वाले पैसेंजर्स भ्रमित हो गए। पैसेंजर्स में भगदड़ मच गई और साबरमती जाने वाले कुछ पैसेंजर्स दिल्ली जाने वाली वंदेभारत तो कुछ दिल्ली जाने वाली वंदेभारत की जगह साबरमती वंदेभारत ट्रेन में चढ़ गए।
रेलवे की लापरवाही के चलते यात्रियों को जब पता चला, तो दिल्ली वाली वंदे भारत ट्रेन रवाना हो चुकी थी। वहीं, साबरमती वाली ट्रेन भी रवाना हो गई, ऐसे में ऐसे में, ट्रेन रुकवाकर उन यात्रियों को वापस जोधपुर रेलवे स्टेशन लाया गया जहां से जयपुर-अलवर जाने वाले यात्रियों को मरुधर व दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठाकर रवाना किया गया। रेलवे की ओर से इन यात्रियों से अलग चार्ज नहीं लिया गया।
गौरतलब है कि साबरमती जाने वाली वंदे भारत भगत की कोठी की तरफ व दिल्ली जाने वाली वंदे भारत राईकाबाग की तरफ थी। वहीं, साबरमती जाने वाली वंदे भारत सफेद, तो दिल्ली जाने वाली वंदे भारत केसरिया रंग की है। जल्दबाजी में यात्री अपने गन्तव्य जाने वाली ट्रेन की पहचान नहीं कर पाए।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग