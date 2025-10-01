Jodhpur News: रेलवे की बड़ी लापरवाही, एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी दो वंदेभारत ट्रेनें, पैसेंजर्स में मची भगदड़

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर अक्टूबर माह की पहली ही तारीख को अजीब घटना हो गई। रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते एक ही प्लेटफॉर्म पर दो वंदे भारत ट्रेनें खड़ी हो गई, इसको लेकर यात्री असमंजस में रहे। एक वंदे भारत को साबरमती जाना था। वहीं, दूसरी वंदे भारत को दिल्ली जाना था। ऐसे में, एक ही प्लेटफार्म पर होने से साबरमती जाने वाले कुछ यात्री दिल्ली की तरफ जाने वाली वंदे भारत में, तो दिल्ली जाने वाले कुछ यात्री साबरमती जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। हालांकि बाद में पता चलने पर ट्रेन को रोक कर उसमें सवार कुछ पैसेंजर्स को वापस स्टेशन पर लाकर उन्हे दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया।