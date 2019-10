महात्मा गांधी के विचारों के चार अनूठे रिकॉर्ड का साक्षी बनेगा जोधपुर

जोधपुर.महात्मा गांधी की 150वीं जयंती ( 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ) के मौके पर जोधपुर शहर चार अनूठे रिकॉर्ड ( four unique records ) का साक्षी बनेगा। इस अवसर पर शहर में सात अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम ‘ मैं भी गांधी ’( Main Bhi Gandhi ) होगा और ये सभी कीर्तिमान इंडिया बुक ऑफ रिकॉड्र्स ( the India book of records ) में दर्ज होंगे।