Rajasthan: कॉर्पोरेट स्टाइल में ड्रग्स नेटवर्क चलाता था तस्कर, गिरोह में ऑपरेशन चीफ, खुद सेल्स-मार्केटिंग हेड

कमलेश उर्फ कार्तिक ने एमडी फैक्ट्री और सप्लाई के लिए एक सुनियोजित गैंग तैयार की थी। गैंग में हर सदस्य को एक कॉर्पोरेट पद दिया गया। आरोपी रमेश फाइनेंस व समन्वय प्रभारी, मांगीलाल फैक्ट्री हेड, बिरजू टेक्निकल व रिसर्च, शिवा ऑपरेशन चीफ, राजू रॉ मटेरियल व संयंत्र प्रभारी, गणपत सिक्योरिटी इंचार्ज और खुद कार्तिक सेल्स व मार्केटिंग हेड। गैंग के सदस्यों ने पहली फैक्ट्री जोधपुर के कुड़ी इलाके में लगाई गई थी, जो चालू होने से पहले ही पकड़ ली गई। इसके बाद बाड़मेर के सेड़वा क्षेत्र में मांगीलाल के ठिकाने पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई, उसे भी शुरू होने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया।