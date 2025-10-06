Kota: परिचित को लोन दिलवाना पड़ा भारी, मौत के बाद पत्नी ने नहीं चुकाया कर्ज तो पीछे पड़ गए बैंक वाले, परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम

मृतक के बेटे चेतन वाल्मीकि ने बताया कि पिता ने अपने परिचित को बैंक से लोन दिलवाने में गारंटी दी थी। कुछ समय पहले परिचित की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बैंक ने लोन की वसूली के लिए उनके पिता से संपर्क करना शुरू कर दिया। इस कारण वे पिछले कुछ महीनों से तनाव में थे। बताया गया कि करीब 8 से 9 लाख रुपए का कर्ज है।