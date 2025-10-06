Kota: परिचित को लोन दिलवाना पड़ा भारी, मौत के बाद पत्नी ने नहीं चुकाया कर्ज तो पीछे पड़ गए बैंक वाले, परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका
Man Committed Suicide: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के देवली अरब इलाके में शनिवार देर रात एक व्यक्ति ने बैंक लोन के दबाव में खुदकुशी कर ली। मृतक रामस्वरूप वाल्मीकि (50) नगर निगम में संविदा पर कार्यरत था।
जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 2 बजे जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी रामस्वरूप ने मौत को गले लगा लिया। उनकी बेटी जब रात में उठी तो पिता को अचेत अवस्था में देखा और शोर मचाया। परिवार के लोग तुरंत एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
मृतक के बेटे चेतन वाल्मीकि ने बताया कि पिता ने अपने परिचित को बैंक से लोन दिलवाने में गारंटी दी थी। कुछ समय पहले परिचित की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बैंक ने लोन की वसूली के लिए उनके पिता से संपर्क करना शुरू कर दिया। इस कारण वे पिछले कुछ महीनों से तनाव में थे। बताया गया कि करीब 8 से 9 लाख रुपए का कर्ज है।
परिवार का कहना है कि परिचित की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को नौकरी मिल गई लेकिन उसने बैंक का बकाया नहीं चुकाया। इससे रामस्वरूप लगातार दबाव में थे और चिंता के कारण उन्होंने यह कदम उठाया।
घटना की सूचना मिलते ही बोरखेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
