Jodhpur: पत्नी को नई जिंदगी का तोहफा देकर पति की तड़प-तड़प कर हुई मौत, युवती को बचाने के चक्कर में ऐसे गई जान

Youth Died Due To Electrocution: जोधपुर के केरु में राजीव गांधी नगर थानांतर्गत केरू गांव के सिंधियों का बास स्थित मकान के पास से निकल रही 11केवी की हाई टेंशन लाइन के सप्लाई लाइन से टकराने से घर में करंट फैल गया। इससे चपेट में आई महिला को बचाने के प्रयास में पति की मौत हो गई। इस पर परिजन और ग्रामीणों ने डिस्कॉम की लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की।