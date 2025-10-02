Jodhpur: पत्नी को नई जिंदगी का तोहफा देकर पति की तड़प-तड़प कर हुई मौत, युवती को बचाने के चक्कर में ऐसे गई जान

करंट की चपेट में आने से मृतक की घायल पत्नी और मृतक महबूब खां की फाइल फोटो: पत्रिका
Youth Died Due To Electrocution: जोधपुर के केरु में राजीव गांधी नगर थानांतर्गत केरू गांव के सिंधियों का बास स्थित मकान के पास से निकल रही 11केवी की हाई टेंशन लाइन के सप्लाई लाइन से टकराने से घर में करंट फैल गया। इससे चपेट में आई महिला को बचाने के प्रयास में पति की मौत हो गई। इस पर परिजन और ग्रामीणों ने डिस्कॉम की लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की।
थानाधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि सिंधियों का बास निवासी मेहबूब खां (28) मंगलवार रात साढ़े ग्यारह बजे परिवार सहित घर में था। मकान के पास से 11केवी हाई टेंशन लाइन निकलती है। रात को तेज हवा के दौरान हाई टेंशन लाइन मकान में सप्लाई वाली केबल से टकरा गई।
सप्लाई लाइन की केबल बीच में से कटी होने से मकान में करंट प्रवाहित हो गया। इससे मेहबूब की पत्नी शबीना करंट की चपेट में आ गई। वह चिल्लाने लगी। आवाज सुन पति ने उसे बचाने का प्रयास किया। उसने पत्नी काे तो करंट से दूर कर दिया लेकिन खुद करंट की चपेट में आ गया। इससे घर में हड़कंप मच गया।
उन्होंने मेहबूब को छुड़ाया और तुरंत मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर बुधवार को शव परिजन को सौंपा।
उधर परिजन ने जोधपुर डिस्कॉम पर लापरवाही बरतने से मौत होने का आरोप लगाया। वे धरने पर बैठ गए। परिजन को आर्थिक मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
डिस्कॉम अधिकारियों ने परिजन से वार्ता की और आर्थिक सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान एइएन मनीष कुमार, जेइएन मयंक परिहार, थानाधिकारी सुरेश पोटलिया, फरसाराम भंवरिया आदि मौजूद रहे।
हादसे के बाद केरू बिजलीघर से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। जो बुधवार दिनभर बंद रही। रात आठ बजे तक सप्लाई चालू नहीं की गई। इससे ग्रामीणों, दुकानदारों व छात्र-छात्राओं को खासी परेशानी हुई।
