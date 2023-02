Attempt to murder : मामूली बात पर श्रमिक के सिर पर शराब की बोतल मारी

जोधपुरPublished: Feb 06, 2023 12:21:47 am Submitted by: Vikas Choudhary

- कमठा कारीगर व साथी पर जानलेवा हमला, युवक फरार

जोधपुर।

राजीव गांधी नगर थानान्तर्गत (Police station Rajeev Gandhi nagar) चोखा के पास बोम्बे योजना में शराब की दुकान के पास जैकेट ले जाने से टोकने पर एक युवक ने कमठा कारीगर के सिर पर बीयर की बोतल (attack on head by wine bottle) मार दी। जिससे वह घायल हो गया। उसके साथी से भी मारपीट की गई। (Labour injured in attack by wine bottle)

पुलिस के अनुसार सुंदर बालाजी कॉलोनी निवासी मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद इब्राहिम कमठा कारीगर है। वह गत तीन फरवरी की शाम शराब पीने के लिए चोखां के पास शराब की दुकान गया था, जहां से शराब का पव्वा खरीदा और दुकान के पीछे जाकर पीने लगा। इमरान भी उसके पास आ गया था और शराब पीने लगा। इस दौरान मोहम्मद हारून ने अपना जैकेट उतारा और बाइक पर रख दिया। कुछ देर में मोहम्मद अयूब वहां आया और जैकेट ले जाने लगा। यह देख हारून ने उसे टोका। इससे गुस्साया अयूब दोनों के पास आया और इमरान से मारपीट करने लगा। जिससे उसके कान से खून निकलने लगा।

हारून ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने बीयर की बोतल से सिर पर हमला कर दिया। बोतल फूट गई और सिर से खून बहने लगा। अयूब ने उसके चेहरे पर भी हमला किया। जिससे दाढ़ी के पास कट लग गया। बाद में हमलावर वहां से भाग गया। खून अधिक बहने से हारून बेहोश हो गया। आस-पास के लोगों ने उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे भर्ती किया गया है। वहीं, इमरान को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हारून के पर्चा बयान के आधार पर मोहम्मद अयूब पुत्र सुल्तान खां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।