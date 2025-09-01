खाद्य विभाग के रडार पर 22,750 परिवार, तय समय पर नहीं किया यह काम, तो लगेगा बड़ा झटका

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अब तक जोधपुर जिले में 1,08,885 व्यक्तियों ने स्वयं स्वैच्छा से ‘गिव अप’ कर योजना का लाभ लेना छोड़ दिया है। अपात्र लोगों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश ने नोटिस मिलने पर स्वयं आवेदन कर नाम हटवाया है। नोटिस मिलने के बावजूद नाम नहीं हटवाने वालों से विभाग वसूली की कार्रवाई करेगा।