जोधपुर

Train News: मंडोर सुपरफास्ट, दिल्ली सराय रोहिल्ला और मरुधर एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

जोधपुर रेल मंडल पर डेगाना-फुलेरा रेल खंड पर गच्छीपुरा-डेगाना रेलवे स्टेशन के बीच एलसी-60 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण कराए जाने के कारण जोधपुर-भोपाल और मरुधर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 01, 2025

Train news
फाइल फोटो

दिल्ली रेल मंडल पर तकनीकी कार्य के चलते मंगलवार को जोधपुर से चलने वाली मंडोर और दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट ट्रेन आवागमन में एक-एक ट्रिप रद्द रहेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 22996/95 जोधपुर-दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जोधपुर से दो सितम्बर और दिल्ली से तीन सितम्बर को पूरी तरह से रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22481/82 जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस जोधपुर से दो सितंबर तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर रेलवे स्टेशनों के बीच तीन सितम्बर को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 22421 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन सितम्बर को दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर स्टेशनों के बीच पूर्ण रूप से रद्द और गाड़ी संख्या 22464 बीकानेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला राजस्थान संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस दो सितम्बर को बीकानेर से प्रस्थान करेगी, वह रेवाड़ी स्टेशन तक ही संचालित होगी।

मरुधर व भोपाल एक्सप्रेस एक ट्रिप वाया मारवाड़ चलेगी

जोधपुर रेल मंडल पर डेगाना-फुलेरा रेल खंड पर गच्छीपुरा-डेगाना रेलवे स्टेशन के बीच एलसी-60 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण कराए जाने के कारण जोधपुर-भोपाल और मरुधर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिससे वह एक ट्रिप के लिए निर्धारित मार्ग की जगह मारवाड़ जंक्शन-अजमेर के रास्ते संचालित की जाएगी।

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण 6 अक्टूबर को सुबह 7.50 बजे से ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाने के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा और उन्हें परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।

01 Sept 2025 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Train News: मंडोर सुपरफास्ट, दिल्ली सराय रोहिल्ला और मरुधर एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

