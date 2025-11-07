Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे, शादी से मुकरा, बलात्कार का आरोप

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद एक महिला ने युवक के खिलाफ बलात्कार व यौन शोषण की एफआइआर दर्ज कराई।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Nov 07, 2025

Rape news

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद एक महिला ने युवक के खिलाफ बलात्कार व यौन शोषण की एफआइआर दर्ज कराई। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और अब शादी से इनकार कर दिया।

पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की गई। आरोप है कि वह शादीशुदा है और पति से अलग रहती थी। आरोपी युवक से परिचय होने पर घनिष्ठता बढ़ने लगी। उसने शादी का भरोसा दिलाया था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लग गए। युवक ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया।

फिर उसका यौन शोषण करने लगा। चार-पांच महीने बीतने पर महिला ने शादी करने के लिए कहा। पहले तो युवक टालमटोल करता रहा। महिला ने दबाव बनाया तो शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के बयान दर्ज किए और मेडिकल कराकर जांच शुरू की गई।

ये भी पढ़ें

Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे, शादी से मुकरा, बलात्कार का आरोप

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘घर वाले शादी करना चाहते थे, इसी डर से भाग गई’, हाईकोर्ट ने मां-बाप से कहा- पहले 18 की हो, फिर उसकी मर्जी पूछो

Rajasthan High Court
जोधपुर

तस्करों ने चोरी की लग्जरी कार से इंटरसेप्टर व कार को टक्कर मारी

accident interceptor
जोधपुर

Train Ticket: इस तरह करें टिकट बुक, आपके बुजुर्ग माता-पिता को ट्रेन में मिल सकेगी लोअर बर्थ, जानें तरीका

train news
जोधपुर

Rajasthan: भाजपा विधायक का बयान VIRAL, ‘बस में 1 दरवाजा, कार में 5, फिर भी नहीं बच पाए… यह सब संयोग’

Chief Whip Jogeshwar Garg
जोधपुर

जोधपुर के अस्पताल में फिर बड़ी चूक, महिला मरीज की जगह बास्केटबॉल खिलाड़ी को चढ़ा दिया खून

blod
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.