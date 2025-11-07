Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Crime After Lured With High-Paying Job Offer: सोशल मीडिया पर लिंक डालकर काम दिलवाने के बहाने से युवक को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले जाकर सरियों और लाठियों मारपीट की। पीड़ित को नग्न कर उसका वीडियो बना लिया। युवक से मारपीट कर उसकी सोने की चेन छीन ली और उसके खाते से 15 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर करवाने के बाद उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित युवक ने सीकर के उद्योग नगर थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि झुंझुनूं निवासी युवक ने सीकर के उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह सीकर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। पीड़ित के पास 3 नवंबर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अच्छी सैलरी पर नौकरी लगवाने का एक लिंक आया। जब युवक ने उस लिंक पर क्लिक किया तो चैट करने वाले ने युवक को जॉब के लिए ऑफर दिया। चार नवंबर को आरोपी ने मैसेज करके सीकर में पिपराली रोड पर ऑफिस झांसा देकर बुलाया। यहां वारदात को अंजाम दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित युवक दोपहर को 3:30 बजे के करीब पिपराली रोड पर चला गया। एक आरोपी पीड़ित को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर लेकर गया। कुछ ही देर में वहां पर दो लड़के आए। दोनों युवकों ने आते ही पीड़ित के साथ सरिए और लकड़ी से मारपीट की। पीड़ित के कपड़े उतरवा दिए गए और फिर उसके न्यूड फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।
पीड़ित के फोन पे से जबरदस्ती 15 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए और मोबाइल भी तोड़ दिया। आरोपियों ने युवक की जेब से 3500 रुपए और सोने की चेन भी लूट ली। इसके बाद इंस्टाग्राम पर भेजा गया लिंक और ऐप भी डिलीट कर दिया। उन लड़कों ने धमकी दी कि यदि पुलिस थाने गए तो उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
