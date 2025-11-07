Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली

उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि झुंझुनूं निवासी युवक ने सीकर के उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह सीकर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। पीड़ित के पास 3 नवंबर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अच्छी सैलरी पर नौकरी लगवाने का एक लिंक आया। जब युवक ने उस लिंक पर क्लिक किया तो चैट करने वाले ने युवक को जॉब के लिए ऑफर दिया। चार नवंबर को आरोपी ने मैसेज करके सीकर में पिपराली रोड पर ऑफिस झांसा देकर बुलाया। यहां वारदात को अंजाम दिया गया।