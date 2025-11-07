Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली

Rajasthan News: सीकर में एक युवक को इंस्टाग्राम पर नौकरी का झांसा देकर पिपराली रोड पर बुलाया और उसे निर्माणाधीन बिल्डिंग में लाकर मारपीट करने के बाद नग्न वीडियो बनाया। आरोपियों ने युवक से 15000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 07, 2025

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Crime After Lured With High-Paying Job Offer: सोशल मीडिया पर लिंक डालकर काम दिलवाने के बहाने से युवक को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले जाकर सरियों और लाठियों मारपीट की। पीड़ित को नग्न कर उसका वीडियो बना लिया। युवक से मारपीट कर उसकी सोने की चेन छीन ली और उसके खाते से 15 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर करवाने के बाद उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित युवक ने सीकर के उद्योग नगर थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि झुंझुनूं निवासी युवक ने सीकर के उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह सीकर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। पीड़ित के पास 3 नवंबर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अच्छी सैलरी पर नौकरी लगवाने का एक लिंक आया। जब युवक ने उस लिंक पर क्लिक किया तो चैट करने वाले ने युवक को जॉब के लिए ऑफर दिया। चार नवंबर को आरोपी ने मैसेज करके सीकर में पिपराली रोड पर ऑफिस झांसा देकर बुलाया। यहां वारदात को अंजाम दिया गया।

लिंक डिलीट कर मोबाइल तोड़ दिया

रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित युवक दोपहर को 3:30 बजे के करीब पिपराली रोड पर चला गया। एक आरोपी पीड़ित को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर लेकर गया। कुछ ही देर में वहां पर दो लड़के आए। दोनों युवकों ने आते ही पीड़ित के साथ सरिए और लकड़ी से मारपीट की। पीड़ित के कपड़े उतरवा दिए गए और फिर उसके न्यूड फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।

पीड़ित के फोन पे से जबरदस्ती 15 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए और मोबाइल भी तोड़ दिया। आरोपियों ने युवक की जेब से 3500 रुपए और सोने की चेन भी लूट ली। इसके बाद इंस्टाग्राम पर भेजा गया लिंक और ऐप भी डिलीट कर दिया। उन लड़कों ने धमकी दी कि यदि पुलिस थाने गए तो उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट
जयपुर
Jaipur Amyra Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 12:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर व खाटूश्यामजी में चेन तोड़ गिरोह सक्रिय, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर तोड़ रहे सोने की चेन

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
सीकर

Rajasthan Accident: 3 भाइयों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, सगी बहनों का एक साथ उजड़ा सुहाग, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सीकर

गोवर्धन जैविक योजना का मिल रहा किसानों को लाभ

सीकर

स्मैक, अफीम, एमडी व गांजा सप्लयरों तक नहीं पहुंच रही पुलिस, चालान पेश कर रहे खानापूर्ति

CG Ganja Seized (photo source- Patrika)
सीकर

गैंगस्टर, हिस्ट्रशीटर व उनको फाॅलो करने वाले बदमाशों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.