विभाग मवेशियों में वायरल जनित इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग की ओर से संभाग के 30 से अधिक अलग-अलग स्थानों पर पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हालात पर नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग ने रेपिड रेस्पाॅन्स टीमों (आरआरटी) का गठन कर दवाइयों की आपूर्ति शुरू कर दी है।