जोधपुर

Lumpy Virus: राजस्थान में फिर लम्पी वायरस की दस्तक, 201 मवेशी मिले सं​क्रमित; विभाग अलर्ट

Lumpy Skin Disease: राजस्थान के जोधपुर संभाग में एक बार फिर लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) ने दस्तक दी है। पशुपालन विभाग की ओर से की गई जांच में 201 पशुओं में लम्पी संक्रमण के लक्षण पाए गए।

जोधपुर

अमित दवे

Aug 22, 2025

Lumpy-virus-3
लम्पी प्रभावित पशु। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर संभाग में एक बार फिर लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) ने दस्तक दी है। पशुपालन विभाग की ओर से की गई जांच में 20 अगस्त तक 201 पशुओं में लम्पी संक्रमण के लक्षण पाए गए। पशुपालन विभाग में एक मामला सामने आने के बाद संभागभर में जांच कराई गई।

विभाग मवेशियों में वायरल जनित इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग की ओर से संभाग के 30 से अधिक अलग-अलग स्थानों पर पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हालात पर नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग ने रेपिड रेस्पाॅन्स टीमों (आरआरटी) का गठन कर दवाइयों की आपूर्ति शुरू कर दी है।

स्वस्थ हो गए 93 पशु

जांच रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर सहित संभाग में 201 पशु प्रभावित मिले। इनमें से 93 पशु स्वस्थ हो चुके है। वहीं, 108 पशु प्रभावित हैं, जिनको अन्य पशुओं से अलग आइसोलेशन सेंटर में रखकर इलाज किया जा रहा है।

कहां कितने प्रभावित

जिलाप्रभावित पशुस्वस्थ हुए पशुएक्टिव प्रभावित पशु
सिरोही752748
पाली602535
जोधपुर27270
बालोतरा321418
जैसलमेर707
जालोर000
बाड़मेर000
कुल20193108

गोशालाओं में सर्वे

संभाग में विभिन्न स्थानों, गोशालाओं में सर्वे कर रहे हैं। लम्पी स्किन डिजीज वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के आदेश दिए गए हैं ताकि बीमारी का प्रसार रोका जा सके। स्थिति नियंत्रण में है।
-डॉ. मनमोहन नागोरी, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग

जागरूकता पर जोर

आरआरटी बनाई है। लोगों को जागरूक कर रहे है। प्रभावित पशुओं को आइसोलेशन में रख रहे हैं। हालात बिगड़े नहीं, इसलिए विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्थिति कंट्रोल में है।
-डाॅ. अरविन्द पंवार, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Lumpy Virus: राजस्थान में फिर लम्पी वायरस की दस्तक, 201 मवेशी मिले सं​क्रमित; विभाग अलर्ट

