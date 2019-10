महात्मा गांधी ट्रेन में थे, मगर जोधपुर तक नहीं आ सके

जोधप़ुर.आज पूरा देश महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती ( 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ) मना रहा है। महात्मा गांधी ( Mahatma Gandhi ) ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पूरे देश में कई जगह यात्राएं की थीं, मगर महात्मा गांधी ( gandhi jayanti news ) चाह कर भी जोधपुर नहीं आ सके थे। वे ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना तो हुए थे, मगर जोधपुर स्टेशन तक नहीं पहुंच सके थे ( Mahatma Gandhi could not come to Jodhpur ) । अंग्रेजों के दबाव में चलने वाली रियासत की व्यक्तिगत ट्रेन के कारण लूणी तक ही आ सके। उन्हें