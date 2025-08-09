ऑटो में वृद्धा के गले से मंगलसूत्र चोरी, बीच रास्ते में उतारा

जोधपुर.
जूना खेड़ापति मंदिर के बाहर से कथा में जाने के लिए ऑटो में सवार हुई एक वृद्धा के गले से शुक्रवार सुबह सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया गया। ऑटो में महिला व एक बालक सहित चार जने पहले से सवार थे।
पाल लिंक रोड पर शांतिप्रिय कॉलोनी निवासी रामकिशन जालानी ने बताया कि कमला नेहरू नगर के समन्वय धाम में कथा चल रही है। पत्नी रामप्यारी (62) को कथा में जाने के लिए अधिवक्ता पति ने सुबह जूना खेड़ापति मंदिर के पास छोड़ा और फिर अपने काम निकल गए थे। पत्नी ने मंदिर के बाहर से समन्वय धाम जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर पहले से ऑटो में बैठी थी। चालक सीट पर एक अन्य युवक भी था। महिला के पास वृद्धा बैठ गई। चालक ऑटो लेकर रवाना हुआ। कुछ आगे जाकर चालक के पास बैठा युवक भी पीछे वृद्धा के पास आकर बैठ गया। वृद्धा ने आपत्ति जताई, लेकिन चालक व युवक नहीं माने।
उधर, चालक समन्वय धाम की तरफ न मुड़कर ऑटो को आखलिया सर्कल से प्रतापनगर की तरफ ले जाने लगा। यह देख वृद्धा ऑटो गलत ले जाने के लिए विरोध जताने लगीं, लेकिन चालक ने ऑटो नहीं रोका। महिला व युवक के बीच में बैठी वृद्धा विरोध जताती रही। चालक ने हैण्डलूम के सामने ऑटो रोका और वृद्धा नीचे उतरा। वृद्धा ने समन्वय धाम छोड़ने की मांग की, लेकिन चालक दूसरी महिला यात्री को छोड़कर आने का बताकर महिला, बच्चे व युवक के साथ रफ्फूचक्कर हो गया।
इनके भागने के बाद महिला को गले से सवा तोला सोने का मंगलसूत्र गायब होने का पता लगा। महिला को अंदेशा है कि ऑटो रिक्शा में सवार युवक व महिला ने मंगलसूत्र चुराया है।
वृद्धा ने पति व परिजन को वारदात की सूचना दी। वे तुरंत मौके पर पहुंचे। बाद में पत्नी के साथ प्रतापनगर थाने गए और वारदात से अवगत कराया। अधिवक्ता पुलिस के साथ अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ऑटो तो नजर आ गई, लेकिन नम्बर प्लेट न होने से पकड़ में नहीं आ पाई है। पुलिस ऑटो व बदमाशों की तलाश कर रही है।