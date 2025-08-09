ऑटो में वृद्धा के गले से मंगलसूत्र चोरी, बीच रास्ते में उतारा

पाल लिंक रोड पर शांतिप्रिय कॉलोनी निवासी रामकिशन जालानी ने बताया कि कमला नेहरू नगर के समन्वय धाम में कथा चल रही है। पत्नी रामप्यारी (62) को कथा में जाने के लिए अधिवक्ता पति ने सुबह जूना खेड़ापति मंदिर के पास छोड़ा और फिर अपने काम निकल गए थे। पत्नी ने मंदिर के बाहर से समन्वय धाम जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर पहले से ऑटो में बैठी थी। चालक सीट पर एक अन्य युवक भी था। महिला के पास वृद्धा बैठ गई। चालक ऑटो लेकर रवाना हुआ। कुछ आगे जाकर चालक के पास बैठा युवक भी पीछे वृद्धा के पास आकर बैठ गया। वृद्धा ने आपत्ति जताई, लेकिन चालक व युवक नहीं माने।