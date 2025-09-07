Jodhpur: RSS प्रचार प्रमुख बोले- जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से किया गया धर्मांतरण अनुचित

बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों जहां भारी वर्षा से बाढ़ एवं अतिवृष्टि के उत्पन्न हालात पर चर्चा हुई और बताया गया कि सेवाभारती सहित सभी लोग अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं सेवक भी जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में महिला की समाज में विभिन्न स्तर पर बढ़ती भागीदारी के बारे में भी चर्चा हुई और विभिन्न संगठनों ने महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और उसके बारे में चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि संघ के क्रीड़ा भारती संस्थान ने महिला खिलाड़ियों को लेकर अध्ययन किया और जिसमें उनकी समस्याओं आदि का अध्ययन किया गया तथा समस्याओं के समाधान के लए भी आगे काम किया जाएगा।