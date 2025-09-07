Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: RSS प्रचार प्रमुख बोले- जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से किया गया धर्मांतरण अनुचित

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आंबेकर ने कहा कि जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से किया गया धर्मांतरण अनुचित है। इससे समाज में अशांति फैल सकती है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

RSS meeting in Jodhpur
आरएसएस की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ एवं संघ से प्रेरित विभिन्न संगठनों ने शिक्षा, महिला एवं वर्तमान परिस्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के तीसरे एवं आखिरी दिन रविवार को संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने यहां प्रेस वार्ता में बैठक के बारे जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान के संघ एवं इससे प्रेरित संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री आदि ने शिक्षा, महिला, जनजाति, भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों जहां भारी वर्षा से बाढ़ एवं अतिवृष्टि के उत्पन्न हालात तथा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में मुद्दों पर चर्चा और इन विषयों पर इन संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी दी गई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा हुई और इस पर भी विभिन्न संगठनों ने अपनी राय प्रकट की और यह आकलन दिया गया कि शिक्षा नीति अच्छी दिशा में जा रही है और इस पर अच्छा काम हो रहा है। विद्या भारती सहित शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठन शिक्षा नीति को केन्द्र एवं राज्य में अच्छी तरह लागू हो और इसके लिए शिक्षा संस्थानों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

ये भी पढ़ें

‘वसुंधरा CM होती तो… मजा आता’, अशोक गहलोत ने क्यों कहा ऐसा? अजमेर से सरकार पर साधा निशाना
अजमेर
ashok gehlot

पंजाब की परिस्थिति पर चर्चा

बैठक में पंजाब की परिस्थिति के बारे में भी चर्चा हुई और नशा की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं में दुष्परिणाम पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और युवाओं को समझाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा अभियान चला कर किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घुसपैठ कर उपद्रव किए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत रोकना आवश्यक है। वहां कानून व्यवस्था का भी प्रश्न आ रहा है जिस पर चिंता व्यक्त की गई। वहां विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं और कानून के हिसाब से जो प्रयास किए गए, उन चर्चा हुई।

बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों जहां भारी वर्षा से बाढ़ एवं अतिवृष्टि के उत्पन्न हालात पर चर्चा हुई और बताया गया कि सेवाभारती सहित सभी लोग अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं सेवक भी जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में महिला की समाज में विभिन्न स्तर पर बढ़ती भागीदारी के बारे में भी चर्चा हुई और विभिन्न संगठनों ने महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और उसके बारे में चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि संघ के क्रीड़ा भारती संस्थान ने महिला खिलाड़ियों को लेकर अध्ययन किया और जिसमें उनकी समस्याओं आदि का अध्ययन किया गया तथा समस्याओं के समाधान के लए भी आगे काम किया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भक्ति के लिए सैंकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रुप से महिलाओं की सहभागिता रही। इस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में सभी जगह महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्वोत्तर के बारे में भी विभिन्न संगठनों ने अपने विशेष अनुभव बताएं। जनजाति क्षेत्रों में नक्सलियों के कारण हिंसा का माहौल अब काम होता जा रहा है और आंदोलन और सरकार के प्रयासों से धीरे-धीरे हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है और वहां स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही है। इन सब मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई और शाम को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के उद्बोधन के साथ बैठक का समापन होगा।

उन्होंने बताया कि शनिवार को बैठक में प्रसिद्ध कलाकार अनवर खान ने लोकगीत एवं भजन प्रस्तुत किए और डॉ. भागवत द्वारा सम्मान भी किया गया। एक सवाल के जवाब में आंबेकर ने कहा कि देश में एकता को लेकर संघ का प्रयास है कि वह सभी लोगों के पास जा रहे है और भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं सब एक होने की अनुभूति को समझेंगे और धीरे धीरे विभिन्न संगठनों का विस्तार हो रहा है वे सारे देश की एकता की बात कर रहे है उससे लोग सहमत होते चले जा रहे हैं। लोगों के साथ संवाद हो रहा है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है।

यह वीडियो भी देखें

धर्म परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जबरदस्ती एवं लालच में किया गया धर्म परिवर्तन अनुचित है। इस दष्टि को उजागर करने के लिए हिन्दू समाज एवं साधु संत एवं जागरुक लोग सक्रिय है स्वयं सेवक भी लगे हुए है। इन बातों का उजागर कर हिन्दू समाज के लोगों को जागरुक किया जा रहा है। आंबेकर ने कहा कि जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से किया गया धर्मांतरण अनुचित है। इससे समाज में अशांति फैल सकती है। यह समस्या केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए भी एक गंभीर खतरा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अशोक गहलोत का BJP पर तंज, स्वास्तिक नगर आने पर इनको क्यों हुई तकलीफ?
अजमेर
Ashok-Gehlot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: RSS प्रचार प्रमुख बोले- जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से किया गया धर्मांतरण अनुचित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट