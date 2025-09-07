Rajasthan: अशोक गहलोत का BJP पर तंज, स्वास्तिक नगर आने पर इनको क्यों हुई तकलीफ?

जयपुर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रविवार सुबह 9 बजे अजमेर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि बोराज तालाब की पाल टूटने से जलमग्न स्वास्तिक नगर में हमने औरतों की आंखों में आंसू देखे। ऐसा सीन कम ही देखा है, यहां लोगों का हाल जानने आए। फिर भी बीजेपी वालों ने हमारे खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी और इनके च​रित्र में फर्क है। आखिर स्वास्तिक नगर आने से इन लोगों को क्या तकलीफ है।