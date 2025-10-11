Train News: मरुधर एक्सप्रेस लगातार 35 दिन तक इतने घंटे चलेगी लेट, रेलवे ने दी यात्रियों को सलाह

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर। मरुधर एक्सप्रेस अगले माह से 35 दिन तक जोधपुर से अपने निर्धारित समय से तीन घंटे देरी से रवाना होगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर कराए जा रहे पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कॉनकोर्स फेज-2 का निर्माण कार्य प्रगति पर रहने के कारण अगले माह 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक 34 दिन तक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे अनेक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी।
यह वीडियो भी देखें
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने मरुधर एक्सप्रेस के यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेल मदद 139 अथवा अधिकृत मोबाइल ऐप से अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। इस अवधि में ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग