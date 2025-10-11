Train News: मरुधर एक्सप्रेस लगातार 35 दिन तक इतने घंटे चलेगी लेट, रेलवे ने दी यात्रियों को सलाह

जोधपुर। मरुधर एक्सप्रेस अगले माह से 35 दिन तक जोधपुर से अपने निर्धारित समय से तीन घंटे देरी से रवाना होगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर कराए जा रहे पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कॉनकोर्स फेज-2 का निर्माण कार्य प्रगति पर रहने के कारण अगले माह 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक 34 दिन तक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे अनेक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी।