जोधपुर

Train News: मरुधर एक्सप्रेस लगातार 35 दिन तक इतने घंटे चलेगी लेट, रेलवे ने दी यात्रियों को सलाह

Marudhar Express: सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने मरुधर एक्सप्रेस के यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेल मदद 139 अथवा अधिकृत मोबाइल ऐप से अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।

Oct 11, 2025

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 11, 2025

Marudhar Express

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। मरुधर एक्सप्रेस अगले माह से 35 दिन तक जोधपुर से अपने निर्धारित समय से तीन घंटे देरी से रवाना होगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर कराए जा रहे पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कॉनकोर्स फेज-2 का निर्माण कार्य प्रगति पर रहने के कारण अगले माह 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक 34 दिन तक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे अनेक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी।

  • गाड़ी संख्या 14854/14864/14866 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक (35 ट्रिप) जोधपुर से अपने निर्धारित समय सुबह 8.25 बजे से तीन घंटे देरी से प्रस्थान करेगी।
  • गाड़ी संख्या 14853/14863/14865 वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक (35 ट्रिप) वाराणसी सिटी से अपने निर्धारित समय शाम 4.25 बजे से 4 घंटे 10 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी।

यात्रियों रहें अलर्ट

सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने मरुधर एक्सप्रेस के यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेल मदद 139 अथवा अधिकृत मोबाइल ऐप से अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। इस अवधि में ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

संबंधित विषय:

