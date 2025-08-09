ऑनलाइन फार्मेसी से दवा सीधे पहुंच रही मरीज के घर… न गुणवत्ता जांच और न नकेल



गुणवत्ता जांच तक नहीं

ड्रग इंस्पेक्टर को दवा दुकानों से संबंधित दवाओं की जांच के टारगेट दिए जाते हैं। इसमें संबंधित दवा व बैच नम्बर की जांच होती है। गुणवत्ता में खरा नहीं उतरने पर बैच नम्बर पर अमानक किया जाता है। ऑनलाइन दवा के लिए जांच का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। यह दवा सीधे ऑनलाइन प्लेटफार्म से मरीज के घर पहुंच रही है। अब तक कोई सैम्पल भी नहीं लिया गया है। एडीसी मनीष गुप्ता बताते हैं जयपुर से जो डायरेक्शन मिलते हैं, उस लिहाज से दुकानों से सैम्पल लेते हैं।