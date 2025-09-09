मेहरानगढ़ दुखांतिका : चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में नवरात्रि उत्सव के दौरान मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर में मची भगदड़ में दो सौ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2011 में जांच आयोग ने अपनी सिफारिश के साथ जांच रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई 15 सितंबर को प्रस्तावित है।