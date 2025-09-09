मेहरानगढ़ दुखांतिका : चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ दुखांतिका प्रकरण में चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि इस संबंध में उनकी ओर से दायर जनहित याचिका की प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूर्व में भी एक अन्य जनहित याचिका 2016 से लंबित है, जिसमें भी चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में नवरात्रि उत्सव के दौरान मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर में मची भगदड़ में दो सौ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2011 में जांच आयोग ने अपनी सिफारिश के साथ जांच रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई 15 सितंबर को प्रस्तावित है।