VIDEO : तीन बच्चों के साथ मां डिग्गी में डूबी, चारों की मौत

जोधपुरPublished: Sep 23, 2023 12:22:59 am Submitted by: Vikas Choudhary

- हादसा या आत्महत्या : कृषक आधे घंटे में अपने पिता के घर से लौटा तो चारों शव मिले

- पुलिस को अंदेशा : एक बच्चे के डूबने पर बचाने के प्रयास में चारों डूबे

जोधपुर/पीलवा/लोहावट।

फलोदी जिले के लोहावट थानान्तर्गत पीलवा गांव मस्जिद की ढाणी स्थित खेत पर बनी डिग्गी में शुक्रवार दोपहर एक महिला और तीन बच्चों के डूबने से सनसनी फैल गई। परिजन ने ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि खेल-खेल में एक बच्चे के डूबने पर उसे बचाने के प्रयास में चारों की मौत हुई होगी। (Lady died with one son & two daughter)

वृत्ताधिकारी लोहावट शंकरलाल ने बताया कि पीलवा गांव में मस्जिद की ढाणी श्रवण मेघवाल गांव के एक खेत में कृषक है और पत्नी सोहनी व तीन बच्चों के साथ रहता है। वह दोपहर में डेढ़ बजे कुछ खेत दूर पिता के घर से लौटा तो खेत पर बनी डिग्गी में पत्नी सोहनीदेवी 26, पुत्र प्रदीप 5, पुत्री मंजू 5 व सुनीता 6-7 माह डूबते दिखाई दिए। चिल्लाने की आवाज सुन पिता-भाई व ग्रामीण वहां आए और चारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। जिला कलक्टर फलोदी जसमीत सिंह संधु, पुलिस अधीक्षक फलोदी विनीत कुमार बंसल सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित करवाए गए। महिला का छह-सात पहले विवाह हुआ था और उसका चेराई में पीहर है।

सिर्फ आधे घंटे में उजड़ गया पूरा परिवार, सिर्फ मुखिया बचा

पुलिस का कहना है कि श्रवण पिता व भाई से अलग किसी अन्य का खेत इजारे पर ले रखा है। वह पत्नी व बच्चों सहित रहता है। रिश्तेदार के निधन के चलते उसे अपने पिता के साथ शोक व्यक्त करने जाना था। ऐसे में वह दोपहर डेढ़ बजे दो-तीन खेत दूर पिता के घर गया। पत्नी से कुछ देर में लौटकर चाय पीने की जानकारी दी थी। वह करीब आधे घंटे में लौट आया, लेकिन खेत व घर में पत्नी व बच्चे नजर नहीं आए। उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। तलाश के दौरान खेत पर बनी डिग्गी के किनारे पत्नी व बच्चों के चप्पल नजर आए। डिग्गी पानी से पूरी भरी हुई थी। वह डिग्गी के ऊपर चढ़ा तो दो बच्चे पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। इससे वह घबरा गया और चिल्लाने लगा। तब भाई व पिता वहां आए। ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण डिग्गी में उतरे और चारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।

हादसा या दुर्घटना? जांच में होगा खुलासा

फिलहाल चारों के डिग्गी में डूबने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पति व पत्नी में किसी विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है। पति अपनी पत्नी को पिता के घर से लौटकर चाय पीने का बताकर निकला था। पुलिस को अंदेशा है कि पानी से भरी डिग्गी में एक-दो बच्चे गिर गए होंगे। उन्हें बचाने के प्रयास में पत्नी अन्य बच्चों के साथ कूदी होगी और वह भी डूब गई।