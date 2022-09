Murder and Sucide : मासूम पुत्रों की हत्या कर पिता ने आत्महत्या की

- घरेलू विवाद के चलते हत्या के बाद आत्महत्या का अंदेशा

- मां खेत से लौटी तो घर में दरवाजे के पास दोनों पुत्र के शव मिले, पति पशुओं के बाड़े के पास फंदे पर लटका मिला

जोधपुर Published: September 22, 2022 01:23:20 am

जोधपुर।

झंवर थानान्तर्गत (Police station Jhanwar) धवा गांव (Dhawa village) में परिहारों की ढाणी स्थित मकान में बुधवार रात दो मासूम पुत्र व पिता के शव (Father and two son's body found in house) मिले। पुलिस को अंदेशा है कि दोनों मासूम पुत्रों की गला दबाकर हत्या करने के बाद पिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या (Father murdered his two sons and then committed sucide) की। वारदात के दौरान मासूमों की मां खेत गई हुई थी।

थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि परिहारों की ढाणी (Pariharon ki Dhani) निवासी रामाराम (10) पुत्र रूपाराम पटेल और कृष्णा (8) के शव रात को मकान के कमरे में मिले। मां खेत से घर लौटी तो पुत्रों को मकान में प्रवेश द्वार पर मृत पाया। कुछ दूरी पर पशुओं के चारे के लिए बनाए कमरे में पिता रूपाराम (42) पुत्र भैराराम पटेल फंदे पर लटका मिला। महिला के चिल्लाने पर आस-पास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद तीनों के शव एम्स मोर्चरी भिजवाए। रूपाराम खेती करता था और उसके दो ही पुत्र थे। वह अपनी पत्नी के साथ खेत गया था, लेकिन पत्नी से पहले घर लौट आया था। उसके बाद यह कदम उठाया।

गला दबाकर हत्या का अंदेशा

प्रथम दृष्टया जांच के बाद पुलिस को अंदेशा है कि रूपाराम ने गला दबाकर दोनों मासूम पुत्रों की हत्या की है। दोनों के गले पर कुछ निशान पाए गए हैं। इसके बाद पिता ने पशुओं के बाड़े में जाकर आत्महत्या की। कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि घरेलू विवाद के चलते रूपाराम ने यह कदम उठाया है।

पिता के नजर न आने पर तलाश की तो फंदे से लटका मिला

रूपाराम की पत्नी खेत से लौटी तो कमरे में दोनों मासूम पुत्रों को मृत पाया। महिला के चिल्लाने पर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर आई और दोनों मासूमों को एम्स लेकर आई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पिता को गायब पाकर परिजन व पुलिस ने तलाश शुरू की। तब कुछ दूर कमरे में रूपाराम फंदे पर लटका मिल गया।

