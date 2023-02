Murder : गाली-गलौच के बाद लाठी के वार से वृद्ध ताऊ की हत्या

जोधपुरPublished: Feb 20, 2023 12:08:24 am Submitted by: Vikas Choudhary

- भतीजा गिरफ्तार, बकरियां चराने जाने के दौरान वारदात, दो घंटे तड़पता रहा वृद्ध

जोधपुर।

मथानिया थानान्तर्गत (Police station Mathania) किरमसरिया गांव (Keeramsariya village) में गाली-गलौच व अपशब्द से उपजे विवाद में भतीजे ने लाठी से वार कर वृद्ध ताऊ की हत्या (Old man murdered in Keeramsariya village in Jodhpur) कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे को रविवार को गिरफ्तार किया। (Nephew arrested in Murder of big father in Jodhpur)

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि किरमसरिया गांव निवासी ढगलाराम (65) पुत्र भूराराम देवासी की हत्या की गई है। मथानिया के सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंपा गया है। थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर पड़ोस में रहने वाले आरोपी भतीजे जीवनराम उर्फ रामजीवन (18) पुत्र चिम्माराम देवासी को गिरफ्तार किया गया है। जांच की जा रही है।

अपशब्द पर विवाद, लाठी से वार, हत्या

पुलिस का कहना है कि मृतक ढगलाराम व भाई चिम्माराम पड़ोसी हैं। ढगलाराम भाई के घर पर नजर रखता था। जिसको लेकर दोनों में विवाद भी चल रहा है। ढगलाराम ने शनिवार दोपहर भाई के घर वालों से अपशब्द कह दिए थे। इसको लेकर दोनों में फिर विवाद व झगड़ा हुआ। एकबारगी मामला शांत हो गया था। शाम को ढगलाराम ऐवड़ चुराने के लिए निकला। तब गुस्साए भतीजे जीवनराम ने ताऊ के सिर पर लाठी से वार कर दिया था।

दो घंटे तक तड़पता रहा, फिर अस्पताल ले गए

सिर पर हमले से ढगलाराम का सिर फट गया था। खून बहने से वह वहीं नीचे गिर गया था, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। करीब डेढ़-दो घंटे तक वह वहीं तड़पता रहा था। फिर उसे मथानिया के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी।