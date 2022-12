हाई प्रोफाइल सेक्सटॉर्शन (Highprofile Sextortion) में नया मोड़, युवती ने लगाए यह आरोप

जोधपुर
Published: Dec 04, 2022 01:53:09 am

- अब युवती की बहन का आरोप, फोटो-वीडियो से लोगों को कर रहे थे ब्लैकमेल

- युवती के एडिट फोटो व वीडियो से कई लोगों से मोटी राशि वसूली

जोधपुर।

बाड़मेर के हाई प्रोफाइल सेक्सटॉर्शन (High profile sextortion case of Barmer) (High profile sextortion) मामले में एक नई कड़ी जुड़ (New twist in high profile sextortion case) गई है। बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में आई युवती की बहन ने बहन के एडिट फोटो व वीडियो के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल कर मोटी राशि वसूलने का आरोप लगाकर जोधपुर के एयरपोर्ट थाने में एफआइआर (Sextortion : Lady registered a FIR of blackmailing) दर्ज कराई है। इन दोनों मामलों में न सिर्फ आरोपियों के नाम बल्कि पीडि़त के नाम भी एक समान ही हैं। हालांकि पुलिस अभी तक दोनों मामलों का संबंध होने पर चुप्पी साधे हुए है।

पुलिस के अनुसार एक महिला ने दयाल राणा और भंवराराम के खिलाफ बहन के एडिट फोटो व वीडियो से बहन के मार्फत लोगों को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलने और इसके तंग व परेशान करने का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व उसकी बहन ने दयाल राणा व भंवराराम की ब्लैकमेलिंग की साजिश के बारे में अवगत कराया था। करीब छह माह पहले दोनों ने उसकी बहन के पास आए थे और कहा था कि उसके व मेवाराम के साथ वाले एडिट फोटो व वीडियो हैं। दोनों ने मेवाराम से मोटी राशि वसूलने के लिए बहन से सहयोग मांगा।

कई लोगों से ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी

महिला का आरोप है कि दोनों आरोपी उसकी बहन को लम्बे समय से ब्लैकमेल व परेशान कर रहे हैं। आरोपियों ने उसकी बहन के फोटो व वीडियो को एडिट करके कई लोगों से ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम ऐंठी है। दयाल पर उसके फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी जबरन ब्लैकमेलिंग में साथ देने के लिए विवश किया था।

कौन है मेवाराम?

एफआइआर में दयाल व भंवराराम पर किसी मेवाराम व युवती का एडिट फोटो-वीडियो होने और उससे मेवाराम को ब्लैकमेल करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह मेवाराम कौन है? एफआइआर में एक अन्य व्यक्ति के नाम भी उल्लेख किया गया है।इस समान नाम का व्यक्ति बाड़मेर पुलिस में दर्ज एफआइआर में पीडि़त पक्ष है और उसी के नाम से एफआइआर दर्ज है।युवती ने उससे भी मिलने या जानकारी होने से इनकार किया है।

बाड़मेर में गिरफ्तार है दो महिला सहित 5 आरोपी

वीडियो के आधार पर पचास लाख रुपए ऐंठने के बाद पांच करोड़ रुपए और मांगने के चर्चित सेक्सटॉर्शन के मामले में बाड़मेर पुलिस ने गत 29 नवम्बर को दो महिला सहित पांच जनों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो आरोपियों के नाम अब दर्ज हुई एफआइआर में आरोपियों से मिल रहे हैं। बाड़मेर वाले मामले में गिरफ्तार युवती का जो नाम है नई एफआइआर में पीडि़ता से मिल रहा है।

जानकारी नहीं है, जांच के बाद स्पष्ट होगा

'युवती के फोटो व वीडियो से ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बाड़मेर वाली एफआइआर से संबंधित है इसकी जानकारी नहीं है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।'

कैलाश बिश्नोई, थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट। पढ़ना जारी रखे