New Year-2020 पर जोधपुर व राजस्थान में भाईचारे व अमन-चैन का माहौल रहे

जोधपुर ( jodhpur news. current news ). न्यू ईयर 2020 ( happy new year news ) पर प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर ( rajasthan sangeet natak academy jodhpur ) के पूर्व अध्यक्ष रमेश बोराणा ( Ramesh Borana ) का कहना ( new year resolution ) है कि इस साल ( New year-2020 ) जोधपुर व राजस्थान में भाईचारे व अमन-चैन का वातावरण होना चाहिए।