Rajasthan: दहशत की साज़िश नाकाम… जोधपुर में दो संदिग्ध आतंकी हत्थे चढ़े, NIA और एटीएस की छापेमारी

राजस्थान में बड़ी आतंकी साजिश को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआइए और राजस्थान एटीएस ने नाकाम कर दिया है। जोधपुर जिले में आज अलसुबह दो स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर एजेंसियों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। दोनों संदिग्धों के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। सेंट्रल आइबी से मिले खुफिया इनपुट पर यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े नेटवर्क की जांच के तहत की की गई है।