Rajasthan: दहशत की साज़िश नाकाम… जोधपुर में दो संदिग्ध आतंकी हत्थे चढ़े, NIA और एटीएस की छापेमारी

जोधपुर में एनआइए और एटीएस की छापेमारी, पत्रिका फोटो
राजस्थान में बड़ी आतंकी साजिश को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआइए और राजस्थान एटीएस ने नाकाम कर दिया है। जोधपुर जिले में आज अलसुबह दो स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर एजेंसियों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। दोनों संदिग्धों के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। सेंट्रल आइबी से मिले खुफिया इनपुट पर यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े नेटवर्क की जांच के तहत की की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर जिले के चोखा गांव में NIA ने राजस्थान एटीएस की मदद से सुबह छापेमारी कर एक मदरसे के मौलवी अयूब पुत्र गफ्फार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसके पास से कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं पीपाड़ क्षेत्र में मसूद नाम के एक संदिग्ध को भी पकड़ा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
जैसलमेर जिले में आज सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों की कार्रवाई की सूचना है। भारत-पाक सीमा स्थित BSF की मुरार पोस्ट के पास एक संदिग्ध युवक को बीएसएफ ने पकड़ा है। एजेंसी ने पूछताछ के बाद संदिग्ध युवक को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
एनआइए और राजस्थान ATS दोनों संदिग्धों से पूछताछ में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल छापेमारी को लेकर आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने छापेमारी की पुष्टि जरूर की है।
