Jodhpur Crime: साले की नाक काटकर फरार जीजा गिरफ्तार, पुलिस ने कटा नाक किया बरामद

नाक काटने का आरोपी (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। लूनी थाना पुलिस ने फीच गांव स्थित किराना की दुकान में घुसकर दिव्यांग साले की नाक काटने के मुख्य आरोपी सहित तीन युवकों को सोमवार को गिरफ्तार किया। इनसे कटा नाक भी बरामद किया गया है। दो अन्य युवकों को हिरासत में लेकर वारदात में भूमिका के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आटा-साटा से हुई शादी के बाद पत्नी की दूसरी जगह शादी होने से युवक नाराज था।
थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि प्रकरण में फींच गांव निवासी मुख्य आरोपी सहीराम बिश्नोई, राकेश व दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। कटा नाक भी बरामद किया गया है। जबकि दो अन्य नामजद आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। वारदात के संबंध में सभी पांचों युवकों से पूछताछ की जा रही है।
गौरतलब है कि सहीराम व छह अन्य युवक रविवार शाम बिना नंबर की बोलेरो से फीच गांव के चौक में साले अशोक की किराना की दुकान में पहुंचे थे, जहां झगड़े के बाद सहीराम ने चाकू से अपने 'साले व बहनोई' की नाक काटकर अलग कर दी थी। फिर कटा नाक लेकर दोस्तों संग भाग गया था। उसने बोलेरो में बैठे-बैठे वीडियो वायरल कर नाक काटने की जानकारी दी थी। उधर, नाक काटने से घायल साले अशोक का एम्स में इलाज चल रहा है।
पुलिस का कहना है कि फीच गांव निवासी सहीराम बिश्नोई की शादी बचपन में ही आटा-साटा से गांव में हुई थी, गौना होना बाकी था। सहीराम के ताऊ की बेटी की शादी अशोक के साथ हुई थी। वह दस साल से ससुराल जा रही है। करीब एक साल पहले सहीराम के दूसरे साले की शादी थी। तब सहीराम व पत्नी का गौना भी किया जाना था, लेकिन लड़की के पीहर वालों ने ऐसा नहीं किया था।
उल्टा युवती की शादी जोलियाली गांव के एक अन्य युवक से कर दी और उसे गहनों के साथ ससुराल भी भेज दिया। सहीराम को अंदेशा था कि पत्नी की दूसरी शादी कराने में 'साले व बहनोई' अशोक की भूमिका थी। वह एक महीने से साले को सबक सिखाने की फिराक में था।
