Jodhpur Crime: साले की नाक काटकर फरार जीजा गिरफ्तार, पुलिस ने कटा नाक किया बरामद

गौरतलब है कि सहीराम व छह अन्य युवक रविवार शाम बिना नंबर की बोलेरो से फीच गांव के चौक में साले अशोक की किराना की दुकान में पहुंचे थे, जहां झगड़े के बाद सहीराम ने चाकू से अपने 'साले व बहनोई' की नाक काटकर अलग कर दी थी। फिर कटा नाक लेकर दोस्तों संग भाग गया था। उसने बोलेरो में बैठे-बैठे वीडियो वायरल कर नाक काटने की जानकारी दी थी। उधर, नाक काटने से घायल साले अशोक का एम्स में इलाज चल रहा है।