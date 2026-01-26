26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Crime: साले की नाक काटकर फरार जीजा गिरफ्तार, पुलिस ने कटा नाक किया बरामद

Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक जीजा अपने साथियों के साथ मिलकर साले की नाक काटकर फरार हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Jan 26, 2026

Jodhpur crime

नाक काटने का आरोपी (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। लूनी थाना पुलिस ने फीच गांव स्थित किराना की दुकान में घुसकर दिव्यांग साले की नाक काटने के मुख्य आरोपी सहित तीन युवकों को सोमवार को गिरफ्तार किया। इनसे कटा नाक भी बरामद किया गया है। दो अन्य युवकों को हिरासत में लेकर वारदात में भूमिका के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आटा-साटा से हुई शादी के बाद पत्नी की दूसरी जगह शादी होने से युवक नाराज था।

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि प्रकरण में फींच गांव निवासी मुख्य आरोपी सहीराम बिश्नोई, राकेश व दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। कटा नाक भी बरामद किया गया है। जबकि दो अन्य नामजद आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। वारदात के संबंध में सभी पांचों युवकों से पूछताछ की जा रही है।

कटा नाक लेकर हुआ था फरार

गौरतलब है कि सहीराम व छह अन्य युवक रविवार शाम बिना नंबर की बोलेरो से फीच गांव के चौक में साले अशोक की किराना की दुकान में पहुंचे थे, जहां झगड़े के बाद सहीराम ने चाकू से अपने 'साले व बहनोई' की नाक काटकर अलग कर दी थी। फिर कटा नाक लेकर दोस्तों संग भाग गया था। उसने बोलेरो में बैठे-बैठे वीडियो वायरल कर नाक काटने की जानकारी दी थी। उधर, नाक काटने से घायल साले अशोक का एम्स में इलाज चल रहा है।

बचपन में हुई थी शादी, गौना बाकी था

पुलिस का कहना है कि फीच गांव निवासी सहीराम बिश्नोई की शादी बचपन में ही आटा-साटा से गांव में हुई थी, गौना होना बाकी था। सहीराम के ताऊ की बेटी की शादी अशोक के साथ हुई थी। वह दस साल से ससुराल जा रही है। करीब एक साल पहले सहीराम के दूसरे साले की शादी थी। तब सहीराम व पत्नी का गौना भी किया जाना था, लेकिन लड़की के पीहर वालों ने ऐसा नहीं किया था।

उल्टा युवती की शादी जोलियाली गांव के एक अन्य युवक से कर दी और उसे गहनों के साथ ससुराल भी भेज दिया। सहीराम को अंदेशा था कि पत्नी की दूसरी शादी कराने में 'साले व बहनोई' अशोक की भूमिका थी। वह एक महीने से साले को सबक सिखाने की फिराक में था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कौन है नागौर का सुलेमान खान… 45 बीघा का फार्महाउस… 10 हजार किलो विस्फोटक, 12 साल से बारूद की दुनिया में जमाया था पांव
नागौर
suleman Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 07:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Crime: साले की नाक काटकर फरार जीजा गिरफ्तार, पुलिस ने कटा नाक किया बरामद

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का बदला रूट, अहमदाबाद रूट पर ब्लॉक के चलते कल रेल यातायात रहेगा प्रभावित

train
जोधपुर

एक बार फिर सुर्खियों में जोधपुर सेन्ट्रल जेल, बलात्कार के आरोप में जेल में बंद रहे आरोपी का वीडियो वायरल

Jodhpur Central Jail, recovery in Jodhpur Central Jail, illegal recovery in Jodhpur Central Jail, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर सेंट्रल जेल, जोधपुर सेंट्रल जेल में वसूली, जोधपुर सेंट्रल जेल में अवैध वसूली, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, राहत देने वाला यह सिस्टम होगा लागू

जोधपुर

Jodhpur Crime: पत्नी की दूसरी शादी से बौखलाया पति, सरेआम साले की काट दी नाक, इलाके में मची सनसनी

Nose cut, nose cut in Jodhpur, brother-in-law nose cut, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, नाक काटी, जोधपुर में नाक काटी, साले की नाक काटी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
जोधपुर

लग्जरी कार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था रेप का आरोपी, कमरे में पहुंच गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

rape accused, rape accused arrested, rape accused arrested in Jodhpur, Jodhpur crime news, रेप का आरोपी, रेप का आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर क्राइम न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.