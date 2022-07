Constable died : 4 बहनों का इकलौता भाई व 3 पुत्रियों का पिता कांस्टेबल का दम टूटा

- पुलिस की बोलेरो के ट्रेलर से भिड़ंत में घायल हुआ था कांस्टेबल

जोधपुर Published: July 26, 2022 12:57:52 pm

जोधपुर।

बोरानाडा थानान्तर्गत (Police station Boranada) सालावास रोड (Salawas( पर रात्रिगश्त (Night petroling) समाप्ति से कुछ देर पहले सड़क पर खड़े ट्रेलर से पुलिस की बोलेरो के टकराने से गंभीर घायल कांस्टेबल (Injued constable died in road accident) की मंगलवार को मथुरादास माथुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक चार बहनों में इकलौता भाई था और उसके तीन मासूम पुत्रियां हैं।

थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई ने बताया कि कल्याणपुर (बाड़मेर) थानान्तर्गत गोदावास गांव निवासी मांगीलाल बेनीवाल बिश्नोई (25) (Constable/driver Mangilal died) बतौर चालक शुक्रवार रात गश्त ड्यूटी में था। रात्रिगश्त समाप्ति से कुछ देर पहले एएसआइ भरत व मांगीलाल थाने की बोलेरो में सालावास से बोरानाडा थाने लौट रहे थे। सालावास रोड पर बोलेरो की सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से भिड़ंत हो गई थी। चालक मांगीलाल व एएसआइ भरत घायल हो गए थे। सिर में अंदरूनी चोट से गंभीर घायल मांगीलाल को एमडीएम अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव ससुर को सुपुर्द किया।

परिवार का इकलौता आसरा था कांस्टेबल

कांस्टेबल मांगीलाल वर्ष 2018 बैच का सिपाही था। उसके पिता का निधन हो रखा है। चार बहनों में वह इकलौता भाई (Constable was single brother in four sister) था। इतना ही नहीं, उसके भी तीन पुत्रियां हैं। परिवार का एकमात्र आसरा मांगीलाल ही था। उसके निधन से पूरे परिवार पर मानों दुखों का पहाड़ सा टूट गया है।

Constable died : 4 बहनों का इकलौता भाई व 3 पुत्रियों का पिता कांस्टेबल का दम टूटा

पुलिस कमिश्नर व डीसीपी ने दी श्रद्धांजलि

भारी बारिश की वजह से एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में पानी भर जाने से पोस्टमार्टम के लिए कांस्टेबल का शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गौरव यादव, विनीत कुमार बंसल व अन्य अधिकारियों ने सिपाही के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। फिर ससम्मान शव पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें