जोधपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ आज, लोकतंत्र एवं मीडिया विषय पर चर्चा में भाग लेंगे जस्टिक प्रकाश टाटिया

फोटो- पत्रिका
जोधपुर। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पत्रिका समूह की ओर से जोधपुर में गुरुवार, 20 अक्टूबर को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आयोजन होगा। पत्रिका की-नोट सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन की श्रृंखला है।
इसी क्रम में पाल बालाजी मंदिर के पास स्थित होटल मधुरम रॉयल में अपराह्न 4 बजे से लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन होगा। संवाद श्रृंखला के मुख्य अतिथि झारखण्ड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया होंगे।
मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। ग्रेमी अवाॅर्ड विजेता मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) जोधपुर की कुलगुरु प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और महाराणा प्रताप अवाॅर्डी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक घमण्डाराम डूडी उद्बोधन वक्तव्य देंगे।
कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें
