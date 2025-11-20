जोधपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ आज, लोकतंत्र एवं मीडिया विषय पर चर्चा में भाग लेंगे जस्टिक प्रकाश टाटिया

मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। ग्रेमी अवाॅर्ड विजेता मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) जोधपुर की कुलगुरु प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और महाराणा प्रताप अवाॅर्डी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक घमण्डाराम डूडी उद्बोधन वक्तव्य देंगे।