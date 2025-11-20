Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ आज, लोकतंत्र एवं मीडिया विषय पर चर्चा में भाग लेंगे जस्टिक प्रकाश टाटिया

मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। ग्रेमी अवाॅर्ड विजेता मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 20, 2025

Patrika Key Note in Jodhpur

फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पत्रिका समूह की ओर से जोधपुर में गुरुवार, 20 अक्टूबर को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आयोजन होगा। पत्रिका की-नोट सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन की श्रृंखला है।

इसी क्रम में पाल बालाजी मंदिर के पास स्थित होटल मधुरम रॉयल में अपराह्न 4 बजे से लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन होगा। संवाद श्रृंखला के मुख्य अतिथि झारखण्ड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया होंगे।

यह वीडियो भी देखें

मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। ग्रेमी अवाॅर्ड विजेता मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) जोधपुर की कुलगुरु प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और महाराणा प्रताप अवाॅर्डी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक घमण्डाराम डूडी उद्बोधन वक्तव्य देंगे।

कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

ये भी पढ़ें

सीकर के लाल ने रचा इतिहास: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में किया टॉप, जानें सफलता की कहानी
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ आज, लोकतंत्र एवं मीडिया विषय पर चर्चा में भाग लेंगे जस्टिक प्रकाश टाटिया

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

48 दिन से कोमा में बेटा… माथे पर हाथ फेरती मां की एक ही आस, एक बार खोले आंख

जोधपुर

Rajasthan: शादीशुदा बहन ने दिया भाई को जिंदगीभर का खास तोहफा, किडनी देकर बचाई जान

Kidney Donation in Jodhpur
जोधपुर

Air Pollution: महिलाओं से ज्यादा वायु प्रदूषण की चपेट में आते हैं पुरुष, हर साल मिल रहे 20000 से ज्यादा मरीज

जोधपुर

Major Shaitan Singh: जोधपुर में मेजर शैतान सिंह के बलिदान को याद किया, दी श्रद्धांजलि

Major Shaitan Singh
जोधपुर

पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, 26-27 दिसंबर को फलोदी में होगा कुरजां महोत्सव, तैयारियां शुरू

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.