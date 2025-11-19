सीकर के लाल ने रचा इतिहास: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में किया टॉप, जानें सफलता की कहानी

लिखित परीक्षा में जितेंद्र ने 200 में से 142 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि अब यूपीएससी के जरिए सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य है। इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। जितेंद्र ने अपनी सफलता का श्रेय पिता सांवरमल, माता शारदा देवी और परिजनों को दिया है। वे फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के समाजशास्त्र विभाग में डॉ. लोकेश्वरी के निर्देशन में पीएचडी कर रहे हैं।