7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: JNVU जोधपुर में पेंशनर्स व रजिस्ट्रार भिड़े, आखिरकार तीन महीने की पेंशन मिली

सीएम के दौरे को देखते हुए आखिर सरकार ने ट्रेजरी से 25 करोड़ विवि के खाते में डाले, तब जाकर 8 में 3 महीने की पेंशन मिली, पेंशनर्स का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 07, 2025

Pensioners and registrar clashed in JNVU Jodhpur
कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रो. संगीता लुंकड़ से वार्ता करते पेंशनर्स। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स ने गुरुवार को अपने धरने के 85वें दिन विवि के केंद्रीय कार्यालयिस्थत कुलपति और रजिस्ट्रार कार्यालय पर कब्जा जमा लिया। विवि में हमेशा की तरह न तो कुलपति थे और न ही रजिस्ट्रार।

वहां से वरिष्ठ पेंशनर्स ने कार्यवाहक कुलपति प्रो.अजीत कुमार कर्नाटक को फोन लगाया तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर कार्यवाहक रजिस्ट्रार व कमला नेहरु महिला महाविद्यालय की निदेशक प्रो. संगीता लुंकड़ को भेजा। प्रो लुंकड़ पेंशनर्स के लिए तीन महीने की पेंशन मिलने की खुशखबरी लेकर आई थी लेकिन सरकार का पैसा विवि के खाते में ट्रांसफर होने से पेंशनर्स भड़क गए थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजसमंद कांग्रेस में मचा बवाल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर फूटा गुस्सा; डोटासरा को दी शिकायत
राजसमंद
Govind Singh Dotasara

तीन महीने की पेंशन मिली, दो महीने की अगले सप्ताह

पेंशनर्स को गुरुवार शाम तक मार्च, अप्रेल और मई महीने की पेंशन उनके खातों में आ गई। जून और जुलाई की पेंशन 11 अगस्त को देने का वादा किया है। विवि में करीब 1450 पेंशनर्स हैं, जिसमें से एमबीएम विवि से जुड़े करीब 267 पेंशनर्स को आठ महीने से और शेष को पांच महीने से पेंशन नहीं मिली है। वर्ष 2021 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब तक सेवानिवृत्ति लाभ मसलन गेच्युएटी वगैरह से भी वंचित है।

यह वीडियो भी देखें

विवि ने सरकार को झुका दिया, 25 करोड़ खाते में डालने पड़े

सरकार ने तीस जुलाई को 50 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया, लेकिन विवि में पैसे की बंदरबांट से बचाने के लिए यह पैसा ट्रेजरी में दिया ताकि सरकार खुद पेंशनर्स के बैंक खाते में पेंशन डाल सके और विवि को पेंशनर्स की सूची देने को कहा। एक सप्ताह बाद भी विवि ने पेंशनर्स का डाटा नहीं दिया।

पेंशनर्स के बढ़ते आंदोलन को देख और सीएम के आगामी जोधपुर दौरे को देखते हुए आखिर सरकार ने 25 करोड़ रुपए विवि के खाते में ट्रांसफर किए तब जाकर पेंशनर्स को पेंशन मिल सकी। पेंशनर्स ने आंदोलन जारी रखने को कहा है।

हम पेंशन का स्थाई समाधान चाहते हैं। विवि ने जानबूझकर इतने दिनों तक पेंशनर्स का डाटा सरकार को नहीं दिया था। हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
-प्रो. रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष, जेएनवीयू पेंशनर्स सोसायटी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भजनलाल सरकार का फैसला, इस जिले का बदला नाम; जानें क्या है नया नाम?
अलवर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 10:07 pm

Published on:

07 Aug 2025 09:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: JNVU जोधपुर में पेंशनर्स व रजिस्ट्रार भिड़े, आखिरकार तीन महीने की पेंशन मिली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.