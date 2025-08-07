Jodhpur News: JNVU जोधपुर में पेंशनर्स व रजिस्ट्रार भिड़े, आखिरकार तीन महीने की पेंशन मिली

पेंशनर्स को गुरुवार शाम तक मार्च, अप्रेल और मई महीने की पेंशन उनके खातों में आ गई। जून और जुलाई की पेंशन 11 अगस्त को देने का वादा किया है। विवि में करीब 1450 पेंशनर्स हैं, जिसमें से एमबीएम विवि से जुड़े करीब 267 पेंशनर्स को आठ महीने से और शेष को पांच महीने से पेंशन नहीं मिली है। वर्ष 2021 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब तक सेवानिवृत्ति लाभ मसलन गेच्युएटी वगैरह से भी वंचित है।