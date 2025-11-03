Phalodi Road Accident: 15 श्रद्धालुओं की मौत, प्रभारी मंत्री दिलावर ने 10-10 लाख मुआवजे का किया ऐलान

Phalodi Road Accident: राजस्थान के जोधपुर के फलोदी में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर देर रात हुई एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने 15 लोगों की जान ले ली। बीकानेर के कोलायत से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेंपो ट्रैवलर हाई-स्पीड में एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।