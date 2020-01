Amit Shah and Ashok Gehlot' के दौरे से सियासत का पारा गर्म

जोधपुर ( jodhpur news. current news) . इन दिनों देश और प्रदेश की राजनीति कुछ ज्यादा गर्माई हुई है। जोधपुर में सर्दी का पारा भले ही कम हो, लेकिन यहां राजनीति का पारा एकदम गर्म है। यह गर्माहट भाजपा ( BJPNews in Hindi ) और कांग्रेस ( Congress news in hindi ) के दिग्गजों के एक ही दिन एक ही शहर में होने से आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह ( amit shah in jodhpur ) और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ashok gehlot in jodhpur ) के शुक्रवार को जोधपुर दौरे के कारण सियासत ( Politics ) का पारा गर्म हुआ है।