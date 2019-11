President Ram Nath Kovind राजस्थान दौर पर रहेंगे,6 दिसंबर को जोधपुर आएंगे

जोधपुर ( jodhpur news.current news ).राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( India President Ram Nath Kovind ) राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वे 6 दिसंबर की शाम को जोधपुर आएंगे। वे सात दिसम्बर को जोधपुर एम्स ( jodhpur aims ) में आयोज्य दीक्षांत समारोह व राजस्थान हाईकोर्ट के नये भवन ( The new building of the Rajasathan High Court ) के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।