जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदी रूपाराम की मौत का खुलासा, जांच में सामने आया सच, प्रशासन का दावा खारिज

मृतक बंदी के गले पर गंभीर और बड़ा घाव होने का पता लगते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जेल डिस्पेंसरी में डॉक्टर और नर्सिंगकर्मियों से भी पूछताछ की गई थी। फिलहाल, फुटेज में गले के पास घाव नजर नहीं आया था। डिस्पेंसरी कर्मियों ने भी जेल में बंदी के घाव न होने की जानकारी दी थी।