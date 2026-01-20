20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदी रूपाराम की मौत का खुलासा, जांच में सामने आया सच, प्रशासन का दावा खारिज

केंद्रीय कारागृह जोधपुर में विचाराधीन बंदी रूपाराम की मौत को न्यायिक जांच में हत्या माना गया है। जांच में सामने आया कि सिर और गर्दन पर गंभीर चोटों से उसकी मौत हुई। जेल प्रशासन का हार्ट अटैक का दावा मेडिकल और साक्ष्यों से खारिज हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Jan 20, 2026

Jodhpur Central Jail

Jodhpur Central Jail (Patrika Photo)

Jodhpur Central Jail: केंद्रीय कारागृह जोधपुर में विचाराधीन बंदी रूपाराम की मौत को लेकर हुई न्यायिक जांच में इसे हत्या माना है। रूपाराम की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसके सिर और गर्दन पर आई गंभीर चोटों के कारण मौत हुई।

जेल प्रशासन की ओर से जिस मौत को हार्ट अटैक बताया गया, उसे मेडिकल और न्यायिक साक्ष्यों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर के आदेश पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव तिवाड़ी ने यह जांच की थी।

जांच में दस्तावेजी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान शामिल किए गए। रूपाराम को 15 अगस्त 2023 को पाली जिले के गुड़ा एंदला थाने के आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दो जुलाई 2025 को उसकी मौत हो गई थी।

बताते चलें, रूपाराम सीरवी (41) पॉक्सो एक्ट मामले में जोधपुर जेल में बंद था। उसे पाली जेल से भेजा गया था। उन दिनों उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जेल डिस्पेंसरी में जांच के बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया था, जहां गत दो जुलाई को उसकी मौत हो गई थी।

हत्या का अंदेशा जताकर परिजन धरने पर बैठ गए थे। समझाइश और निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर पोस्टमॉर्टम कराया गया था। लेकिन वे गुंदोज के पास समाज के भवन में शव रखकर धरना दिया गया था।

सीसीटीवी में क्या हुआ था खुलासा

मृतक बंदी के गले पर गंभीर और बड़ा घाव होने का पता लगते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जेल डिस्पेंसरी में डॉक्टर और नर्सिंगकर्मियों से भी पूछताछ की गई थी। फिलहाल, फुटेज में गले के पास घाव नजर नहीं आया था। डिस्पेंसरी कर्मियों ने भी जेल में बंदी के घाव न होने की जानकारी दी थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बड़ी चोरी, 2 लॉकर तोड़कर 100 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी ले उड़े चोर
अजमेर
Ajmer Sawar Big Theft at Bank of Baroda

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 04:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदी रूपाराम की मौत का खुलासा, जांच में सामने आया सच, प्रशासन का दावा खारिज

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान आयुर्वेद विवि: मंत्रों से होगा बीमारियों का इलाज, IIT से भी लेंगे मदद, रात्रिसूक्तम मंत्र के सफल प्रयोग से बढ़ी उम्मीद

Rajasthan Ayurved University Treat Diseases Mantras
जोधपुर

Today Gold Silver Price: चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, कीमत 3 लाख के पार, सोना भी हुआ इतना महंगा

Gold Silver, Gold Price, Today Gold Price, Silver Price, Today Silver Price, Today Gold Silver Price, Jodhpur News, सोना चांदी, सोना कीमत, टुडे सोना कीमत, चांदी कीमत, टुडे चांदी कीमत, टुडे सोना चांदी कीमत, जोधपुर न्यूज, Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore
जोधपुर

Jodhpur: सीएनजी भरवाने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी से गर्दन पकड़कर मारपीट, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

Education department official assaulted, assault at petrol pump, assault at petrol pump in Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news, assault video goes viral, Jodhpur viral video, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मारपीट, पेट्रोल पंप पर मारपीट, जोधपुर के पेट्रोल पंप पर मारपीट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, मारपीट वीडियो वायरल, जोधपुर वायरल वीडियो
जोधपुर

Train News: राजस्थान में 1-2 नहीं पूरे 110 दिन तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी यह ट्रेन, जानिए इसका कारण

Jodhpur-Bilara Passenger Train, Jodhpur-Bilara Passenger Train Partially Cancelled, Train News, Railway News, Indian Railway News, Train Cancelled News, Train Partially Cancelled News, Jodhpur News, जोधपुर-बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन, जोधपुर-बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन आंशिक रद्द, ट्रेन न्यूज, रेलवे न्यूज, इंडियन रेलवे न्यूज, ट्रेन रद्द न्यूज, ट्रेन आंशिक रद्द न्यूज, जोधपुर न्यूज
जोधपुर

Good News: जोधपुर में बन रहा 79 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से जनता को मिलेगी बड़ी राहत

Nahar Chauraha Marg Flyover, Flyover, Flyover in Jodhpur, New Flyover in Jodhpur, Jodhpur Vikas News, Jodhpur News, Rajasthan News, नहर चौराहा मार्ग फ्लाईओवर, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर इन जोधपुर, न्यू फ्लाईओवर इन जोधपुर, जोधपुर विकास न्यूज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.