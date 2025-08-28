तीन हार्डकोर बदमाशों की 2.50 करोड़ की सम्पत्ति फ्रीज

जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि रेंज के सभी जिलों की पुलिस को आपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्तियों की जानकारी जुटाकर फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह मीणा के निर्देशन में तीन तस्करों की 2.50 करोड़ रुपए की सम्पत्तियांफि्रज की गईं हैं। इन सम्पत्तियों के बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ में इस्तगासा बनाकर नई दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट के सक्षम प्राधिकारी व प्रशासन को भेजे गए थे। विश्लेषण के बाद तीनों की सम्पत्तियां अपराध से अर्जित करना मानकर फ्रीज करने के आदेश दिए गए। इस पर सभी सम्पत्तियां फ्रीज की गईं। तीनों आरोपियों की सम्पत्ति फ्रीज कर पुलिस के बोर्ड लगाए गए हैं।