तीन हार्डकोर बदमाशों की 2.50 करोड़ की सम्पत्ति फ्रीज

जोधपुर.
बाड़मेर पुलिस ने लम्बे समय से मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय तीन हार्डकोर बदमाशों की 2.50 करोड़ रुपए की चल व अचल सम्पत्तियां फ्रीज करवाई। तीनों आरोपियों ने आलिशान मकान, दो प्लॉट व चार वाहन अर्जित कर रखे थे।
जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि रेंज के सभी जिलों की पुलिस को आपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्तियों की जानकारी जुटाकर फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह मीणा के निर्देशन में तीन तस्करों की 2.50 करोड़ रुपए की सम्पत्तियांफि्रज की गईं हैं। इन सम्पत्तियों के बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ में इस्तगासा बनाकर नई दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट के सक्षम प्राधिकारी व प्रशासन को भेजे गए थे। विश्लेषण के बाद तीनों की सम्पत्तियां अपराध से अर्जित करना मानकर फ्रीज करने के आदेश दिए गए। इस पर सभी सम्पत्तियां फ्रीज की गईं। तीनों आरोपियों की सम्पत्ति फ्रीज कर पुलिस के बोर्ड लगाए गए हैं।
नागाणा थानान्तर्गत मातासर भूरटिया निवासी गोरधनराम पुत्र डूंगरराम जाट हार्डकोर व तस्करी का आरोपी है। उस पर सात मामले दर्ज हैं। उसने गांव में आलिशान मकान बना रखा था। गोपनीय जांच में इसकी कीमत 60 लाख रुपए आंकी गई। थाना प्रभारी जमील खां ने जानकारी जुटाकर इस्तगासा पेश किया। जिस पर फ्रीज करने के आदेश दिए गए।
सेड़वा थानान्तग्रतसोमारड़ी गांव निवासी श्याम सुंदर सावरिया पुत्र लाधूराम बिश्नोई हार्डकोर व तस्करी का आरोपी है। उस पर 13 एफआइआर दर्ज है। उसने गांव में आलिशान मकान बनाने की जानकारी मिली। साथ ही एक एसयूवी, कार, ट्रैक्टर व बोलेरो कैम्पर भी खरीदी थी। थानाधिकारी दीपसिंह ने इस्तगासा बनाकर पेश किया। जिस पर एक करोड़ रुपए का मकान और चारों वाहन फ्रीज करने के आदेश दिए गए।
बाड़मेर रीको थानान्तर्गत बलदेव नगर निवासी जसराज उर्फ जसवंत उर्फ जसु पुत्र रतनाराम जाट ने पत्नी के नाम एक मकान व दो प्लॉट ले रखे हैं। जिनकी कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई है। जो अपराध से अर्जित करना माना गया। थानाधिकारी मनोज सामरिया ने इस्तगासा पेश किया। जिस पर सम्पत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए गए।