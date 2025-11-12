Good News: नए साल से अत्याधुनिक एलएचबी रैक से दौड़ेगी यह ट्रेन, जानिए इसके फायदे

एंटी-टेलिस्कोपिक डिजाइन की वजह से दुर्घटना की स्थिति में डिब्बे एक-दूसरे के अंदर नहीं घुसते, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एलएचबी कोच चौड़े होते हैं, बल्कि इनमें आधुनिक सुविधाएं जैसे बेहतर लाइटिंग, चार्जिंग पॉइंट, वेंटिलेशन सिस्टम और बायो-टॉयलेट भी शामिल हैं। वातानुकूलित कोचों में लगी डबल ग्लेज्ड खिड़कियां बाहरी शोर को कम करती हैं, जिससे यात्रा और भी शांतिपूर्ण बन जाती है।