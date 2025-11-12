Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Good News: नए साल से अत्याधुनिक एलएचबी रैक से दौड़ेगी यह ट्रेन, जानिए इसके फायदे

Train News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही पुणे-भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस एलएचबी कोचों के साथ चलेगी।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 12, 2025

Train news

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। भारतीय रेलवे ने यात्री सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पुणे-भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस को पारंपरिक आईसीएफ कोचों की जगह अत्याधुनिक एलएचबी रैक से चलाने का निर्णय लिया है।

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 11090/11089 पुणे-भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन पुणे से 18 जनवरी तथा भगत की कोठी से 20 जनवरी से एलएचबी रैक के साथ किया जाएगा।

महाराष्ट्र को जोड़ने वाली प्रमुख ट्रेन

एलएचबी रैक से संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुगम यात्रा अनुभव मिलेगा। यह ट्रेन राजस्थान और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली प्रमुख ट्रेनों में से एक है, जो भगत की कोठी से प्रत्येक मंगलवार तथा पुणे से प्रत्येक रविवार को चलती है।

कोच के फायदे

बता दें कि एलएचबी (लिंके हॉफमैन बुश) कोच भारतीय रेलवे की आधुनिक तकनीक का उदाहरण माने जाते हैं। पारंपरिक आईसीएफ कोचों की तुलना में ये अधिक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक होते हैं। इन कोचों में लगाया गया उन्नत सस्पेंशन सिस्टम सफर के दौरान झटकों और कंपन को काफी हद तक कम करता है।

यह वीडियो भी देखें

एंटी-टेलिस्कोपिक डिजाइन की वजह से दुर्घटना की स्थिति में डिब्बे एक-दूसरे के अंदर नहीं घुसते, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एलएचबी कोच चौड़े होते हैं, बल्कि इनमें आधुनिक सुविधाएं जैसे बेहतर लाइटिंग, चार्जिंग पॉइंट, वेंटिलेशन सिस्टम और बायो-टॉयलेट भी शामिल हैं। वातानुकूलित कोचों में लगी डबल ग्लेज्ड खिड़कियां बाहरी शोर को कम करती हैं, जिससे यात्रा और भी शांतिपूर्ण बन जाती है।

12 Nov 2025 07:06 pm

