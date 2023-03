Robbery : तीन दिन में एक दर्जन महिलाओं से लूटे थे पर्स, तीन मोबाइल तोड़े

जोधपुर
Published: Mar 14, 2023 11:40:15 pm

- एक ही दिन में कुछ देर के अंतराल में चार लूटपाट की थी, तीन गिरफ्तार

सफेद मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने बीते तीन दिन में अलग-अलग जगहों पर दस से बारह महिलाओं से पर्स लूट (12 robbery with ladies in three days by criminals in Jodhpur) लिए। चौहाबो में एक ही दिन में चार लूटपाट (four robberies in a day in CHB) की। देवनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरोह के तीन युवकों को गिरफ्तार कर लूट के दो मोबाइल बरामद किए। (Three robbers arrested in jodhpur)

थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि रेलवे अस्पताल के पास कोर्ट कर्मचारी प्रेमचंद पुत्र हीरालाल की पुत्र वर्षा गत 12 मार्च को जांच कराने के लिए चौहाबो सेक्टर-9 में निजी अस्पताल गई थी, जहां से मोपेड पर घर लौटने लगी तो मोटरसाइकिल सवार दो युवक पाए आए थे और पर्स लूटकर भाग गए थे। जिसमें मोबाइल, रुपए व अस्पताल के जरूरी दस्तावेज थे। इसी तरह, कुछ देर बाद ही चौहाबो में सेक्टर-9 में ही शिक्षिका भारती मुलानी से बाइक सवार लुटेरों ने पर्स लूट लिया गया था। जिसमें सात हजार रुपए, मोबाइल व आधार कार्ड था।

महज 23 मिनट के अंतराल में दो लूट होने पर सक्रिय हुई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और नाकाबंदी कर तलाश शुरू कराई। संदिग्धों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर चौहाबो में वैष्णव नगर द्वितीय निवासी मोहम्मद समीर (20) पुत्र मोहम्मद सलीम, सोमानी कॉलोनी के पास राजीव गांधी कॉलोनी निवासी विशाल (19) पुत्र श्रवण वाल्मिकी और चानणा भाखर में राजीव गांधी कॉलोनी निवासी संतोष कुमार (24) पुत्र नींबाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों से दोनों महिलाओं से लूट के दोनों मोबाइल बरामद किए गए हैं।

सिर्फ महिलाओं से पर्स लूटता है आरोपी

आरोपी मोहम्मद समीर नाबालिग होने के दौरान से वारदातों में सक्रिय है। वह खुद की बाइक पर घूमता है और सिर्फ महिलाओं के पर्स लूटता है। उसमें से भी सिर्फ रुपए निकालता है। मोबाइल तोड़कर फेंक देता है। रुपए से नशा व मौज मस्ती करते हैं।

इन वारदातों का भी खुलासा

पूछताछ में आरोपियों ने पिछले तीन दिन में दस से बारह पर्स लूटना अथवा लूट का प्रयास करना कबूल किया है। गत रविवार को चौहाबो थानान्तर्गत रूप नगर में हेमवंती जांगिड से पर्स लूट लिया गया था। जिसमें मोबाइल, जेवर व दस हजार रुपए थे। वहीं, चौहाबो सेक्टर 11 में राजेन्द्र बोहरा की पत्नी से पर्स लूटा गया था। दोनों वारदातें मोहम्मद समीर व उसके साथी ने की थी। इनके अलावा आरोपियों ने भगत की कोठी थाना क्षेत्र में भी दो वारदातें और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लूटपाट करना कबूला है।