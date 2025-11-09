स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

दो स्पा सेंटर में दबिश के दौरान मिली युवतियां व दोनों संचालक।
जोधपुर.
क्राइम स्पेशल टीम और सरदारपुरा थाना पुलिस ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के साथ मिलकर रविवार रात दो स्पा सेंटरों पर छापे मारकर थाईलैण्ड की दस युवतियों सहित 18 युवतियों को पकड़ा। दोनों स्पा सेंटर संचालकों को गिरफ्तार किया गया।
थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियों व विदेशी युवतियों के ठहरी होने की सूचना मिली। इस पर 9वीं पाल रोड पर वन मोर स्पा सेंटर पर दबिश दी गई, जहां से थाईलैण्ड की दस व दो स्थानीय युवतियां मिली। वहीं, 4वीं पाल रोड पर हाइड अवे नामक स्पा सेंटर में दबिश देने पर छह स्थानीय युवतियों को पकड़ा गया। सभी को थाने लाया गया, जहां से देर रात युवतियों को सखी स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। जबकि वन मोर स्पा सेंटर के संचालक श्याम नगर निवासी अनिल और हाइड अवे स्पा सेंटर के संचालक रवि को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
थाईलैण्ड की युवतियों के स्पा सेंटर में होने के बारे में पुलिस ने इमीग्रेशन विभाग को सूचना दी है। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि विदेशी नागरिकों के संबंध में आवश्यक सी-फॉर्म भरा है या नहीं।
