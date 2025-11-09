Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

- दोनों संचालक गिरफ्तार, आठ स्थानीय युवतियां भी मिली

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Nov 09, 2025

Raids on spa centre

दो स्पा सेंटर में दबिश के दौरान मिली युवतियां व दोनों संचालक।

जोधपुर.

क्राइम स्पेशल टीम और सरदारपुरा थाना पुलिस ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के साथ मिलकर रविवार रात दो स्पा सेंटरों पर छापे मारकर थाईलैण्ड की दस युवतियों सहित 18 युवतियों को पकड़ा। दोनों स्पा सेंटर संचालकों को गिरफ्तार किया गया।

थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियों व विदेशी युवतियों के ठहरी होने की सूचना मिली। इस पर 9वीं पाल रोड पर वन मोर स्पा सेंटर पर दबिश दी गई, जहां से थाईलैण्ड की दस व दो स्थानीय युवतियां मिली। वहीं, 4वीं पाल रोड पर हाइड अवे नामक स्पा सेंटर में दबिश देने पर छह स्थानीय युवतियों को पकड़ा गया। सभी को थाने लाया गया, जहां से देर रात युवतियों को सखी स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। जबकि वन मोर स्पा सेंटर के संचालक श्याम नगर निवासी अनिल और हाइड अवे स्पा सेंटर के संचालक रवि को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जांच के लिए इमीग्रेशन विभाग को दी सूचना

थाईलैण्ड की युवतियों के स्पा सेंटर में होने के बारे में पुलिस ने इमीग्रेशन विभाग को सूचना दी है। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि विदेशी नागरिकों के संबंध में आवश्यक सी-फॉर्म भरा है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 11:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

bus attack accused
जोधपुर

Jodhpur: रिटायरमेंट से पहले आई मौत, दौड़ लगाते सार्जेंट का कार्डियक अरेस्ट से दम टूटा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

cardiac arrest
जोधपुर

Rajasthan: दोस्त की शादी में जर्मनी से आया शशांक, बारात में नाचते हुए हो गई मौत

jodhpur death
जोधपुर

Jodhpur Firing: हवाई फायर के बाद बस में चढ़ा था बंदूकधारी, ड्राइवर से मांगे थे 5 हजार रुपए, 1 को पकड़ा

Jodhpur Firing
जोधपुर

Rajasthan : जोधपुर में 100 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ेगा जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे, जयपुर की तर्ज पर होगा ये नया काम

Jodhpur 100-foot wide road connected Jaisalmer-Barmer highway This new work done on lines of Jaipur Development Authority
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.