स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियों व विदेशी युवतियों के ठहरी होने की सूचना मिली। इस पर 9वीं पाल रोड पर वन मोर स्पा सेंटर पर दबिश दी गई, जहां से थाईलैण्ड की दस व दो स्थानीय युवतियां मिली। वहीं, 4वीं पाल रोड पर हाइड अवे नामक स्पा सेंटर में दबिश देने पर छह स्थानीय युवतियों को पकड़ा गया। सभी को थाने लाया गया, जहां से देर रात युवतियों को सखी स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। जबकि वन मोर स्पा सेंटर के संचालक श्याम नगर निवासी अनिल और हाइड अवे स्पा सेंटर के संचालक रवि को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।