राजस्थान आयुर्वेद विवि: मंत्रों से होगा बीमारियों का इलाज, IIT से भी लेंगे मदद, रात्रिसूक्तम मंत्र के सफल प्रयोग से बढ़ी उम्मीद

आयुर्वेद विवि ने गत दिनों अपने हॉस्पिटल में मरीजों पर रात्रिसूक्तम मंत्र का छह मरीजों पर क्लीनिकल ट्रायल किया था। ट्रायल के दौरान आशाजनक परिणाम मिलने से विवि को अब सभी मंत्रों का संकलन करके उन पर शोध करने का मानस बनाया है।

आयुर्वेद में विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न मंत्र सुझाए गए हैं। मसलन मनोविकार बुद्धि के लिए मेधासूक्तम है। डर के मारे बुखार आने पर ज्वर शमन मंत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरह कैंसर, डायबिटीज और ह्रदय रोग के लिए भी विभिन्न मंत्र है।