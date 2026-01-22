Rajasthan Crime: जोधपुर जिले के इस गांव में 8 माह बाद मौत का सीन रिक्रिएट, समान कद-वजन का पुतला कुएं में गिराया, जानिए पूरा मामला

गंगाणी गांव निवासी पूनाराम जाट का कहना है कि गंगाणी निवासी भांजा अशोक गत वर्ष 16 मई को घर से निकला था। सुरपुरा के तीन युवक उसे लेकर गए थे। शाम तक वह नहीं लौटा तो तलाश की। तीनों युवक भी घर नहीं आए थे। वे तीनों 17 मई की शाम घर आए थे, लेकिन अशोक के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था।