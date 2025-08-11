राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की फिर से दी अंतरिम जमानत, इस वजह से मिली राहत; जानें कब तक

Rajasthan News: गुजरात और राजस्थान में नाबालिग से रेप के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को आधार मानते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 29 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला 8 अगस्त को दायर की गई उनकी अपील पर सुनवाई के बाद लिया गया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्वास्थ्य कारणों से उनकी अंतरिम जमानत को इसी तारीख तक बढ़ाया था।